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किन-किन जिलों से कितने छात्रों की हुई गिरफ्तारी? तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से मांगा हिसाब

बांकीपुर चुनाव प्रचार की बागडोर तेजस्वी यादव ने संभाल ली है. इस दौरान उन्होंने बिहार से बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही.

TEJASHWI YADAV
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (file photo)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 7:11 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है. सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे. महागठबंधन की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में वह प्रचार करते नजर आए. उन्होंने पटना के मीठापुर से रोड से शुरू किया. वहीं तेजस्वी यादव को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया. हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के रोड शो में भाग लिया.

बांकीपुर में तेजस्वी यादव का रोड शो: रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने छात्रों पर पुलिसिया कारवाई की न्यायिक जांच की मांग है. वहीं छात्रों के ऊपर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सम्राट सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि दिल्ली में समझौता हो गया, फिर कार्रवाई क्यों?

तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से मांगा हिसाब (ETV Bharat)

"इनलोगों ने किसानों को ठगा, छात्रों को ठग रहे हैं. जब समझौता हो गया कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, रिहा किया जाएगा तो बिहार में सम्राट चौधरी छात्रों पर AK-47 चलवा रहे हैं. अगर छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है और मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो बिहार से बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी और सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ेगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

सिवान मामले में झूठी कार्रवाई- तेजस्वी : तेजस्वी यादव ने पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बांकीपुर से लालटेन जलेगा. उन्होंने कहा कि आज तक किसी आंदोलन में एक-47 नहीं चला है. सिवान फायरिंग मामले में दिखावटी कार्रवाई की गई है. एसपी पर कार्रवाई नहीं की गई. किसके आदेश पर गोली चली है?

कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया है?- सम्राट चौधरी: उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री के हवाले है. क्या उनके आदेश पर गोली चलायी गई है? सिवान में छात्रों पर चली गोलीकांड की हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं. तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को स्पष्ट करने को कहा कि कितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है. बिहार के किन-किन जिलों से गिरफ्तारी की गई है. क्या-क्या धाराएं लगायी गईं हैं. जब दिल्ली में बैठकर जेपी नड्डा ने समझौत कर लिय तो किस आधार पर छात्रों को उठाया जा रहा है.

उमड़ी भीड़: बता दें कि तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया. यह अभियान मीठापुर से शुरू हुआ और सब्जी बाग मोहल्ला में आम सभा में तब्दील हो गई, जहां तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया. रोड शो 12 जगह पर रुकी.

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