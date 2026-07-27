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तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को बताया 'सड़क छाप अपराधी', बड़े भाई की गिरफ्तारी पर बड़ी चेतावनी

"एक सड़क छाप अपराधी प्रवृति वाले व्यक्ति को लोकतंत्र की जननी बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिसके नाम- काम और पहचान पर जनता ने कभी वोट नहीं दिया था और ना देगी. लाठी और तंत्र के बल पर आप बिहारियों की आवाज नहीं दबा सकते. अगर यथाशीघ्र छात्र आंदोलनकारियों का रिहा नहीं किया गया तो छात्र फिर आंदोलन पर उतारू होंगे." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी- तेजस्वी यादव: तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, "7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है, जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को त्याग देश में पहली बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चलवाई है. छात्रों से समझौते के बाद भी बिहार में हज़ारों छात्रों पर फर्जी केस दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है, परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है. अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो NDA सरकार को महंगा पड़ेगा."

पटना : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सिवान फायरिंग मामले को लेकर और बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर हमला किया है. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया और उन्हें सड़क छाप अपराधी करार दिया.

तेज प्रताप की गिरफ्तारी: बिहार बंद के दौरान छात्रों के आंदोलन के समर्थन में पहुंचे पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को शनिवार शाम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. दिन में रामगुलाम चौक पर छात्र आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्हें शाम को गिरफ्तार किया गया था. पटना के एक मॉल से उन्हें पकड़ गया था. पुलिस तेज प्रताप को अपने साथ दीघा थाना ले गई और इसके बाद 14 दिनों के लिए बेऊर जेल भजा गया है.

सिवान में फायरिंग: नीट पेपर लीक के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया था. इस दौरान सिवान में प्रदर्शन कर छात्रों के एक गुट से पुलिस की बकझक हो गई. इस दौरान पथराव किया गया. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें दो प्रदर्शनकारी घायल हो गये थे.

जवान अभिषेक पटेल सस्पेंड: वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. फायरिंग करने वाले जवान अभिषेक पटेल को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है. इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी आधुनिक हथियार के साथ दिखा. इसको लेकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की गई है.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: NEET-UG विवाद और देशभर में छात्र आंदोलन के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेज दिया. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका ने संयुक्त पीसी की और इस बात का ऐलान किया. साथ ही जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से अपने घर लौटने की अपील की गई.