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37वें जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने RJD दफ्तर में काटा केक, कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान

तेजस्वी यादव का जन्मदिन ( ETV Bharat )

तेजस्वी यादव का जन्मदिन

एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर आरजेडी कार्यालय में केक काटकर जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी ओर रक्तदान शिविर के जरिए सामाजिक सेवा का संदेश दिया गया. बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया.

तेजस्वी को केक खिलातीं कांति सिंह (ETV Bharat) जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन

तेजस्वी यादव के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी कार्यालय में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर इसे सेवा और सामाजिक सरोकार से जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि रक्तदान महादान है और इसके जरिए जरूरतमंद तथा असहाय लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की जा सकती है. आरजेडी कार्यकर्ता मनोज कुमार ने कहा कि जरूरतमंदों की दुआएं उनके नेता के जीवन में और निखार लाएंगी और भविष्य में वे बिहार के लिए एक बड़ा आयाम स्थापित करेंगे. "हमारे नेता का विजन हमेशा गरीबों, दबे-कुचलों और जरूरतमंदों की आवाज बनने का रहा है. इसी सोच के तहत जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है. रक्तदान के जरिए वैसे असहाय और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें खून की जरूरत होती है."- मनोज कुमार, आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी के समर्थकों ने दी जन्मदिन की बधाई (ETV Bharat) तेजस्वी के लिए की लंबी उम्र की कामना

शिविर में खुद रक्तदान करने वाले कार्यकर्ता मंटू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर रक्तदान कर उन्होंने इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई है. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि तेजस्वी यादव स्वस्थ और जीवित रहें तथा आगे भी अच्छे कार्य करते रहें। बिहार की जनता के लिए वे और बेहतर काम करें, यही सभी कार्यकर्ताओं की कामना है.