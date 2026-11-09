37वें जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने RJD दफ्तर में काटा केक, कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान
Tejashwi Yadav Birthday: आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है. इस मौके पर आरजेडी कार्यालय में केक काटा गया. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 9, 2026 at 4:34 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का 37वां जन्मदिन आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और जश्न के साथ मनाया गया. तेजस्वी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केक काटा. तमाम नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. इस दौरान आरजेडी कार्यालय में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही. पूरे कार्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.
तेजस्वी यादव का जन्मदिन
एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के 37वें जन्मदिन पर आरजेडी कार्यालय में केक काटकर जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी ओर रक्तदान शिविर के जरिए सामाजिक सेवा का संदेश दिया गया. बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया.
जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन
तेजस्वी यादव के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पार्टी कार्यालय में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर इसे सेवा और सामाजिक सरोकार से जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि रक्तदान महादान है और इसके जरिए जरूरतमंद तथा असहाय लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की जा सकती है. आरजेडी कार्यकर्ता मनोज कुमार ने कहा कि जरूरतमंदों की दुआएं उनके नेता के जीवन में और निखार लाएंगी और भविष्य में वे बिहार के लिए एक बड़ा आयाम स्थापित करेंगे.
"हमारे नेता का विजन हमेशा गरीबों, दबे-कुचलों और जरूरतमंदों की आवाज बनने का रहा है. इसी सोच के तहत जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है. रक्तदान के जरिए वैसे असहाय और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें खून की जरूरत होती है."- मनोज कुमार, आरजेडी कार्यकर्ता
तेजस्वी के लिए की लंबी उम्र की कामना
शिविर में खुद रक्तदान करने वाले कार्यकर्ता मंटू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर रक्तदान कर उन्होंने इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई है. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि तेजस्वी यादव स्वस्थ और जीवित रहें तथा आगे भी अच्छे कार्य करते रहें। बिहार की जनता के लिए वे और बेहतर काम करें, यही सभी कार्यकर्ताओं की कामना है.
पूर्व विधायक ने नीतीश पर साधा निशाना
जन्मदिन समारोह के दौरान राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा में रहीं. जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने नीतीश कुमार और जेडीयू के मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जेडीयू अब अपने पुराने नेतृत्व के हाथों में नहीं रहा है, बल्कि दूसरे लोगों के नियंत्रण में चला गया है. पार्टी में अब कोई प्रभावी नेतृत्वकर्ता नहीं बचा है.
"मेरा पुराना राजनीतिक घर बीजेपी रहा है. मेरे पिता 1990 में विधायक थे और उन्होंने उस समय लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था. अब मैंने भी आरजेडी में शामिल होकर अपने पुराने राजनीतिक घर में वापसी की है."- अशोक कुमार सिंह, पूर्व विधायक
'तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री'
अशोक कुमार सिंह ने कहा, 'तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार थे. नीतीश कुमार के चेहरे के कारण लालू प्रसाद यादव का परंपरागत वोट बैंक का एक हिस्सा उनसे दूर चला गया था, लेकिन अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद वह वोट बैंक फिर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लौट आया है. ऐसे में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ है.'
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