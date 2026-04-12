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आरक्षण के बहाने विपक्षी एकजुटता की कोशिश कितनी सफल? तेजस्वी तो आए लेकिन राहुल-दीपांकर ने बनाई दूरी

आना तो राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य को भी था लेकिन दोनों नहीं आए. हालांकि तेजस्वी यादव ने आरक्षण की जोरदार वकालत की.

Tejashwi Yadav
राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य ने बनाई दूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 7:24 PM IST

5 Min Read
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पटना: बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी है. अति पिछड़ा वोट बैंक की बदौलत ही लालू प्रसाद यादव 'जिन्न' निकालने का काम करते थे. धीरे-धीरे वोट बैंक की खिसकता चला गया और नीतीश कुमार ने वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया. नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के साथ ही अब फिर से महागठबंधन की तरफ से सेंधमारी की कवायद शुरू हो चुकी है. इसी को लेकर पटना में बड़ा आयोजन हुआ लेकिन सहयोगी दलों के बड़े नेता नदारद दिखे.

राहुल गांधी ने सम्मेलन से बनाई दूरी: आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता की पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बापू सभागार में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था. उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ-साथ राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य को भी आमंत्रित किया था. पूरे तामझाम के साथ कार्यक्रम की तैयारी भी की गई लेकिन राहुल और दीपांकर ने कार्यक्रम से दूरी बना ली.

पटना में पान सम्मान दिवस समारोह (ETV Bharat)

आरजेडी-कांग्रेस के बीच कम दूरी?: माना जा रहा था कि राहुल गांधी अगर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच दूरियां कम होगी लेकिन राहुल ने कार्यक्रम में हिस्सा लेना मुनासिब नहीं समझा. उनकी जगह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल हुए. वहीं, भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया. पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लिया.

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राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

मंच से गरजे तेजस्वी यादव: इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पान समाज के संघर्ष में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहेगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय हमारी विचारधारा है.

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महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"आपका आरक्षण आपका अधिकार बिना लड़े नहीं मिलेगा. खटिया पर बैठने नहीं देने वाले, दिन रात मजदूरी करा सम्मान नहीं देनेवाले को अब समझ में आ रहा है. तावा पर एक रोटी जल रहा था. पलटने वाले लालू प्रसाद हैं. अंगुली दिखानेवाले को सोचना पड़ रहा है."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

'असली नहीं मशीन का रिजल्ट': तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 2025 का विधानसभा चुनाव परिणाम असली नहीं मशीन का रिजल्ट है. उन्होंने कहा कि बैलेट में हम जीते, मशीन से एनडीए जीते. यह मशीन तंत्र और धनतंत्र की जीत है. उन्होंने कहा कि बिजली फ्री नहीं किया, बल्कि दर बढ़ा दिया. हमारी योजना की कॉपी की गई थी.

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तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

भाजपा ने नीतीश को हटा दिया: आरजेडी ने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को सीएम नहीं रहने देंगे. जो मुख्यमंत्री 20 साल रहा, उसे ऐसे राज्यसभा भेजे जाने पर हमलोग हैरान हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि टीआरई-4 का क्या हुआ? युवा का भविष्य खराब कर बिहार का भविष्य खराब कर दिया. स्कूलों में के संगीत शिक्षक 76 हजार पद खाली है. आरक्षण के लिए वह सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे.

आईपी गुप्ता की हुंकार: इस दौरान आईआईपी विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि हम ततवां हैं. आरक्षण के लिए हमें बातों के साथ-साथ हाथों में भी दम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी. आईपी गुप्ता ने भी आरोप लगाया कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि ईवीएम के कारण तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए.

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आईपी गुप्ता के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हम ततवा हैं. आरक्षण लेने के लिए हमारे बातों में हाथों में दम होना चाहिए. झांसी के मंगल सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में रणक्षेत्र में शहीद झलकारी बाई की तलवार भी दिखायी गयी. आरक्षण वापस दो, गुमनाम जिंदगी से बाहर आकर पान भी खड़ा हो सकता है. हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है."- आईपी गुप्ता, अध्यक्ष, आईआईपी

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर बिहार में खींचतान चलती रहती है. महागठबंधन को लग रहा है कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में उसे वोट बैंक पर हम कब्जा जमा सकते हैं. उसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने कार्यक्रम से दूरी बनाई, उससे लगता नहीं कि आयोजन का राजनीतिक लाभ मिलने वाला है.

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पान सम्मान दिवस पर पटना में कार्यक्रम (ETV Bharat)

"समझा जा रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच कार्यक्रम के बहाने दूरियां कम होगी लेकिन राहुल गांधी ने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया. तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ाओं को पक्ष में लाने की कोशिश की लेकिन फायदा कितना मिलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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