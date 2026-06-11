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'सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो..' CM सम्राट पर भड़के तेजस्वी- असल मुद्दों से युवाओं को नहीं भटका पाएंगे

"ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो. अरे भैया दो दिन आप न्यूज बना सकते हो इसका, डेली-डेली न्यूज नहीं बनेगा. जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, तब क्या करेंगे. कब तक युवाओं को सड़क पर उतरने पर लाठी मरवाएंगे. हवा-हवाई बातों से कुछ नहीं होगा. जनता से किए वादे को पूरा करिये."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर हमला: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सम्राट चौधरी को लगता है कि वह राबड़ी देवी का आवास छीन लेंगे और लालू परिवार की सुरक्षा ले लेंगे तो असल मुद्दों पर से लोगों का ध्यान भटक जाएगा लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसी बातों से सिर्फ दो-चार दिनों के लिए न्यूज बन सकती है, इससे जरूरी और जनहित के मुद्दे दब नहीं जाएंगे.

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है लेकिन सरकार शहरों और संस्थानों का नाम बदलने में लगी है. आरजेडी नेता ने कहा कि सीएम को लगता है कि लालू परिवार से सुरक्षा और बंगला छीन लेने से लोगों को ध्यान भटकाया जा सकता है लेकिन उनको पता होना चाहिए कि युवा और बेरोजगार अगर सड़क पर आ गए तो फिर उनको रोक नहीं पाएंगे.

'नौजवानों को कब तक रोक पाएंगे': तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वह लोगों को ठगने का काम कर रही है. नौजवान जब अपने रोजगार और अधिकार की बात करने सड़क पर आते हैं तो उन्हें लाठी से पीटा जाता है. उनकी आवाज दबा दी जाती है. महिलाओं से किए गए वादों का भी उन्होंने जिक्र किया और पूछा कि महिलाओं को दो लाख रुपये कब मिलेंगे? उनके मुताबिक ये सब सिर्फ जुमले हैं, जो चुनाव के समय जनता को बहकाने के लिए बोले जाते हैं.

शहर का नाम बदलने से क्या हो जाएगा?: आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी आएंगे और दो चार लोगों से काउंटर करवा देंगे. कुछ शहरों के नाम बदल देंगे, कुछ संस्थानों के नाम बदल देंगे, ताकि असली मुद्दों पर बात नहीं होगी. स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत बद से बदतर हो गई है. अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और गरीब मरीज दर भटक रहा है.

बिहार में अपराध चरम पर: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के बच्चे-बच्चे को पता है कि देश और राज्य की हालत क्या है. उन्होंने कहा कि अपराध लगातार बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर पहुंच चुका है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि आपदा के समय काम आने वाला इमरजेंसी फंड यानी सरकारी कोर्स का पैसा भी सुरक्षित नहीं है और उसमें से भी निकासी हो रही है.

पिता को दी जन्मदिन की शुभकामना: वहीं, लालू यादव के जन्मदिन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, 'आज लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन को लेकर उन्हें शुभकामना देता हूं. हम भगवान से यही मांगते हैं कि लालू जी स्वस्थ रहें. लाखों कार्यकर्ताओं का दुआ उनके साथ है.'

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