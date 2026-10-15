'सरकार की लापरवाही से गई राघोपुर में 13 बच्चों की जान', तेजस्वी यादव का आरोप
राघोपुर नाव हादसे को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'सीएम से बिहार नहीं संभल रहा है.' रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : October 15, 2026 at 7:33 PM IST
पटना: राघोपुर नाव हादसे के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं. आज वैशाली के रामपुर श्यामचंद गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पटना लौटकर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला. आरजेडी नेता ने कहा कि मृतक के परिजनों से मिला तो जो बातें सामने आईं, उसे सुनकर बड़बोले सम्राट चौधरी और तमाम एनडीए नेताओं को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए.
तेजस्वी का गंभीर आरोप
तेजस्वी ने कहा कि प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जानकारी दी गई लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया. एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर 3 घंटे की देरी से पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी पीड़ितों को बाहर निकाल लिया था. पानी से निकाले गए कई बच्चे घंटों तक जीवित थे और बच जाने की स्थिति में थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने उनकी जान ले ली. एंबुलेंस देर से पहुंची. एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था. सरकार की घोर लापरवाही और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था से कई परिवारों का वंश खत्म हो गया है.
नाव हादसे की निष्पक्ष जांच हो
तेजस्वी यादव ने राघोपुर नाव हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. मुख्यमंत्री अविलंब स्वयं जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें और उनकी चीख पुकार को सुनें तब जाकर शायद उनको थोड़ी शर्म आए. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राज्य संभल नहीं रहा है.
कहते हैं कफ़न का माप जितना छोटा हो शव का बोझ उतना ही ज़्यादा होता है। प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी से राघोपुर क्षेत्र में हुई हृदय विदारक घटना के अपने पीड़ित परिजनों से मिला तो जो बातें सामने आईं उसे सुनकर बड़बोले सम्राट चौधरी और तमाम NDA नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। * प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जानकारी दी गई लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। * SDRF की टीम घटना स्थल पर 3 घंटे की देरी से पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी पीड़ितों को बाहर निकाल लिया था। 2 घंटे की देरी से पहुंची टीम फोटोशूट के लिए बेमलतब कई घंटे Boat घुमाती रही। * ग्रामीणों और स्थानीय तैराकों द्वारा पानी से निकाले गए कई बच्चे घंटों तक जीवित थे और बच जाने की स्थिति में थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने उनकी जान ले ली * एंबुलेंस देर से पहुंची। एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था। किसी तरह घंटों बाद बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं था और ना ही दवाई एवं इलाज की उचित व्यवस्था थी। * ऑक्सीजन की कमी से कम से कम 5-6 बच्चे मरे। 21 साल से सत्ता में कुंडली मार कर बैठे बेशर्म लोग राहत के नाम पर महज 04 लाख देकर बच्चों की जिंदगी का सौदा करना बंद करें। सरकार की घोर लापरवाही और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था से कई परिवारों का वंश खत्म हो गया है। पीड़ित परिवारों का रुदन और चीत्कार छाती को चीर रहा है। । मुख्यमंत्री अविलंब स्वयं जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें और उनकी चीख पुकार को सुनें तब जाकर शायद उनको थोड़ी शर्म आए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी Paid PRबाजी से बाहर निकल पीड़ित परिवार के पास जाएँ और जवाब दें कि इलाज, दवाई और ऑक्सीजन की कमी से आधा दर्जन से अधिक चिराग क्यों बुझ गए? साथ ही सरकार हर पीड़ित परिवार को कम से कम 03 डिसमिल जमीन दे। प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद करे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना भूल से भी ना हो। और ज़रूरत पड़े तो समय से एंबुलेंस आए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और साथ ही अस्पतालों में उचित इलाज और दवाई की समूची सुविधा हो।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 15, 2026
"राघोपुर नाव हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है. राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है. कहीं अपराध, कहीं लापरवाही से हादसे. बहुत बुरी आदत है. सब कुछ चौपट हो गया है. एक ही धंधा चल रहा है ट्रांसफर-पोस्टिंग. जो माल दे रहा है, उसकी ट्रांसफर-पोस्टिंग अच्छी जगह हो रही है. सम्राट चौधरी को कोई ज्ञान नहीं है."- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा
आरा और नालंदा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है. बच्चियां, महिलाएं, व्यापारी, युवा और बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है. जहां देखों, अपराध की घटनाएं घट रही हैं.
ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ रही है. शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है. सरकार में सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग का धंधा चल रहा है, पैसे देने वालों को मनचाही पोस्टिंग मिल रही है.
सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार
सम्राट चौधरी के करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने वाले बयान पर तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है. सिर्फ गेहूं-चावल मिलने से जरूरतें पूरी नहीं होतीं. भोजन बनाने के लिए सब्जी, तेल, मसाले भी चाहिए. गरीबों को राशन भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और जनता की समस्याओं को समझना चाहिए.
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