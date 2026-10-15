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'सरकार की लापरवाही से गई राघोपुर में 13 बच्चों की जान', तेजस्वी यादव का आरोप

सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का हमला ( ETV Bharat )

पटना: राघोपुर नाव हादसे के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं. आज वैशाली के रामपुर श्यामचंद गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पटना लौटकर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला. आरजेडी नेता ने कहा कि मृतक के परिजनों से मिला तो जो बातें सामने आईं, उसे सुनकर बड़बोले सम्राट चौधरी और तमाम एनडीए नेताओं को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए.

तेजस्वी का गंभीर आरोप

तेजस्वी ने कहा कि प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जानकारी दी गई लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया. एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर 3 घंटे की देरी से पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी पीड़ितों को बाहर निकाल लिया था. पानी से निकाले गए कई बच्चे घंटों तक जीवित थे और बच जाने की स्थिति में थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने उनकी जान ले ली. एंबुलेंस देर से पहुंची. एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था. सरकार की घोर लापरवाही और जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था से कई परिवारों का वंश खत्म हो गया है.