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'शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सांस्थानिक भ्रष्टाचार', तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप

सबसे बड़ा सांस्थानिक भ्रष्टाचार: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सांस्थानिक भ्रष्टाचार साबित हुआ. इसके कारण बिहार में 40 हजार करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है. शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की देखरेख वाले गृह और मद्य निषेध विभाग भी अधिकांश इनके पास ही रहे है. उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 𝟏𝟏 लाख केस दर्ज कर 𝟏𝟔 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक 𝟓 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है.

शराबबंदी पर सरकार को घेरा: तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू किए 10 वर्ष पूरे हो गए लेकिन शासन-प्रशासन और शराब माफिया के नापाक मजबूत गठजोड़ की बदौलत यह कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में एकदम विफल रहा.

पटना: एक तरफ बिहार में नई सरकार का गठन होने वाला है. जिसमें यह चर्चा चल रही है कि आंशिक रूप से शराबबंदी को खत्म किया जाएगा और एक बार फिर बिहार में शराब शुरू हो जाएगी. हालांकि शराबबंदी के 10 साल हो चुके हैं. जानकार इस शराबबंदी को आंशिक रूप से सफल भी बताते हैं लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसे पूरी तरह से असफल करार दे रहे हैं और उन दोषियों को ढूंढ रहे हैं, जो इसकी विफलता के सबसे बड़े कारण हैं.

आरजेडी नेता ने पिछले 5 सालों में में 𝟐 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, यानी रोजाना औसतन 𝟏𝟏 हजार लीटर से अधिक. बिहार पुलिस के अपने आंकड़ों के अनुसार 𝟐𝟎𝟐𝟔 में औसतन 𝟑 लाख 𝟕𝟎 हजार 𝟔𝟖𝟒 लीटर प्रति महीने अवैध शराब बरामद की गई है. यानी 𝟏𝟐,𝟑𝟓𝟔 लीटर प्रतिदिन. यह तो सिर्फ दिखावटी जब्त शराब है लेकिन जमीनी सच्चाई के अनुसार बिहार में प्रतिदिन शराब की खपत 𝟏 लाख 𝟕𝟎 लाख लीटर से अधिक की है. बिहार सरकार के मुताबिक 𝟐𝟎𝟐𝟔 में 𝟏𝟖 प्रतिशत अधिक शराब बरामद की गई यानी शराबबंदी और पुलिस के दकियानुसी आंकड़ों के बावजूद भी बरामदगी में 𝟏𝟖% का उछाल है.

सूखा और अन्य नशे का कारोबार बढ़ा: तेजस्वी यादव ने कहा, अवैध शराब के अलावा इस कानून की विफलता के कारण बिहार में सूखा और अन्य प्रकार के नशे की सामग्री का कारोबार 𝟒𝟎 फीसदी बढ़ा है. युवा गांजा, ब्राउन शुगर व नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं. अब आप कल्पना करिए कि वास्तविकता में बिहार में शराब की उपलब्धता कितनी सहज और सरल है? सरकार यह क्यों नहीं बताती कि बिहार की सीमा में करोड़ो लीटर शराब कब, कैसे, क्यों और किसके सहयोग से आ रही है? कोई पैराशूट से तो गिराकर जाता है नहीं? सरकार जब्त की बजाय खपत के भी आंकड़े सार्वजनिक करे.'

'सुधारक बनने का स्वांग रच रहे नीतीश': तेजस्वी यादव ने कहा कि आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे है लेकिन यथार्थ यह है कि इसके नाम पर इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अफसरशाही को बेलगाम, भ्रष्ट, आरामपरस्त और तानाशाह बनाया है. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बन गया है. इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है.

"शराबबंदी कानून के तहत करीब 𝟏𝟔 लाख से अधिक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है. इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं. बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया है भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देना."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

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