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'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले ही आयोग को बता देते हैं..' तेजस्वी का बड़ा हमला

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र को किस तरह से देश से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है. आज की रिपोर्ट से उसपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. 10 महीने में 14 बार उठे गंभीर सवाल उन्होंने कहा,अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर बातें सामने आई हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले दस महीने में चुनाव आयोग के अंदर से ही 14 बार गंभीर शिकायतें और आपत्तियां दर्ज करायी गई हैं. इससे गंभीर मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता है. तेजस्वी यादव का हमला (ETV Bharat) चुनाव आयोग क्यों है चुप? उन्होंने SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने इसको लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया. तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुप हैं. उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें भी वही बातें कही गईं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं. "बिहार में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले इसका विरोध किया था. पार्टी ने उस समय कई गंभीर सवाल उठाए थे. आरजेडी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई, क्योंकि पार्टी को पहले से पता था कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी SIR के जरिए वोट काटने का आरोप तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग कठपुतली बनकर काम कर रहा है. उनका दावा है कि SIR के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और अपने लोगों के वोट बचाने का काम किया जा रहा है. बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे उनके आरोपों को बल मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को संरक्षण दे रखा है. उनके मुताबिक उन्हें बीजेपी के लिए काम करने की छूट मिली हुई है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से पूरे देश में मनमाने तरीके से SIR कराया जा रहा है. 'विपक्ष चुनाव नहीं हारा' तेजस्वी यादव ने बिहार के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के चुनावों का भी जिक्र किया.उनका आरोप है कि इनराज्यों में विपक्ष चुनाव नहीं हारा, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग के जरिए बीजेपी को जिताने का काम किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह ने अपने फायदे के लिए चुनाव आयोग से मनमाने तरीके से काम करवाया.