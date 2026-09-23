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'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले ही आयोग को बता देते हैं..' तेजस्वी का बड़ा हमला

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला किया. SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. धर्मेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट

Tejashwi Yadav attacks EC
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र को किस तरह से देश से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है. आज की रिपोर्ट से उसपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

10 महीने में 14 बार उठे गंभीर सवाल

उन्होंने कहा,अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर बातें सामने आई हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले दस महीने में चुनाव आयोग के अंदर से ही 14 बार गंभीर शिकायतें और आपत्तियां दर्ज करायी गई हैं. इससे गंभीर मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता है.

तेजस्वी यादव का हमला (ETV Bharat)

चुनाव आयोग क्यों है चुप?

उन्होंने SIR की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने इसको लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया. तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुप हैं. उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें भी वही बातें कही गईं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं.

"बिहार में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले इसका विरोध किया था. पार्टी ने उस समय कई गंभीर सवाल उठाए थे. आरजेडी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई, क्योंकि पार्टी को पहले से पता था कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

SIR के जरिए वोट काटने का आरोप

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग कठपुतली बनकर काम कर रहा है. उनका दावा है कि SIR के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और अपने लोगों के वोट बचाने का काम किया जा रहा है.

बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे उनके आरोपों को बल मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को संरक्षण दे रखा है. उनके मुताबिक उन्हें बीजेपी के लिए काम करने की छूट मिली हुई है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से पूरे देश में मनमाने तरीके से SIR कराया जा रहा है.

'विपक्ष चुनाव नहीं हारा'

तेजस्वी यादव ने बिहार के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के चुनावों का भी जिक्र किया.उनका आरोप है कि इनराज्यों में विपक्ष चुनाव नहीं हारा, बल्कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग के जरिए बीजेपी को जिताने का काम किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह ने अपने फायदे के लिए चुनाव आयोग से मनमाने तरीके से काम करवाया.

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं?

तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी भी कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है. उनके मुताबिक, जब चुनाव आयोग के ही दो चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई है, तो इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं.

चुनावी रिकॉर्ड 45 दिन करने पर सवाल

तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अवधि को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पहले वोटिंग और काउंटिंग की रिकॉर्डिंग रखने की समय-सीमा एक साल तक होती थी, जिसे घटाकर 45 दिन कर दिया गया. उनका सवाल था कि जब सबूत ही नहीं रहेगा, तो विपक्ष क्या करेगा? उनके मुताबिक, अगर रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होगा तो चुनाव से जुड़े सवालों की जांच का क्या फायदा होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल

तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पहले चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल दी गई है. उनका आरोप है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करके चुनाव आयोग पर सरकार के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की गई है.

बिहार और बंगाल में दोबारा चुनाव की मांग

तेजस्वी यादव ने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर दोबारा मतदान कराने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों में चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए थे. उनके अनुसार, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर कराए गए इन चुनावों को रद्द किया जाना चाहिए और वहां निष्पक्ष रूप से फिर से नए सिरे से मतदान कराया जाना बेहद जरूरी है.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है. उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले ही आयोग को बता देते हैं कि कितनी सीटें चाहिए, जिसके बाद वह उसी हिसाब से काम करता है. उन्होंने चुनाव में मशीनों के कथित दुरुपयोग और भारी मात्रा में पैसे बांटे जाने का भी सीधा आरोप लगाया है.

रिपोर्ट के बाद गरमाया एसआईआर विवाद

तेजस्वी यादव के ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब निजी अखबार की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा 10 महीनों में कम से कम 14 बार गंभीर आपत्ति दर्ज किए जाने का बड़ा दावा किया गया है. इस खोजी रिपोर्ट में मतदाता सूची, फॉर्म-6 और चुनावी डेटा से जुड़े कई महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों का साफतौर पर जिक्र है.

सियासी बहस और चुनाव आयोग की सफाई

दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन गंभीर दावों पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि अलग-अलग राय और सुझाव संस्थागत प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हैं. आयोग के अनुसार, एसआईआर (SIR) समेत सभी निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की आपसी सहमति से ही लिए गए हैं. इस तरह विपक्ष आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार गंभीर सवाल उठा रहा है, जिससे यह विवाद काफी गहरा गया है.

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