'जिसने किया भितरघात उसपर लेंगे कड़ा एक्शन..' तेजस्वी यादव का खुला ऐलान

कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि पार्टी कमजोर नहीं हुई. उन्होंने भीतरघातियों को चेतावनी भी दी-

तेजस्वी यादव की चेतावनी
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 24, 2026 at 7:16 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 8:01 PM IST

पटना : भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हुए. विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद यह पहला मौका था, जब तेजस्वी यादव सीधे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और आक्रामक अंदाज में सरकार, बीजेपी-जेडीयू और पार्टी के भीतर विरोधियों पर हमला बोला.

कर्पूरी के सपनों को पूरा करने की लड़ाई : तेजस्वी यादव ने कहा कि ''जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करना ही आरजेडी की असली लड़ाई है. बिहार में बेरोजगारी चरम पर है. शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है. स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति भी बेहद खराब है. बिहार में न तो कल-कारखाने हैं और न ही उद्योग. हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.'' तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार चंद लोगों की बात कर रही है और संविधान को बदलने की सोच रखती है.

तेजस्वी यादव की सरकार और भीतरघातियों को चेतावनी

लोकतंत्र नहीं, धन का तंत्र की जीत : विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का चुनाव था, लेकिन तंत्र जीत गया. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के लोकतंत्र को धन के तंत्र में बदल दिया गया. इसके बावजूद आरजेडी को एक करोड़ 90 लाख वोट मिले, जो यह बताता है कि पार्टी कमजोर नहीं है.

''मैं 100 दिनों तक सरकार पर कोई बयान नहीं दूंगा. सरकार महिलाओं को दो-दो लाख रुपये दे. एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया था, उस पर काम करे. सरकार कल-कारखाने लगाए और रोजगार के अवसर पैदा करे.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

तेजस्वी नहीं झुकेगा : तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कभी नहीं झुके. जननायक कर्पूरी ठाकुर भी कभी नहीं झुके. उसी तरह तेजस्वी यादव भी कभी नहीं झुकेगा. उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और लड़ने वाले लोग ही जीतते हैं. यह लड़ाई की शुरुआत है और अंत तक लड़ी जाएगी.

ETV Bharat
मंच से तेजस्वी की हुंकार (ETV Bharat)

भीतरघात वालों को चेतावनी : तेजस्वी यादव ने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के भीतर भी कुछ लोग हैं, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कड़े फैसले लिए जाएंगे.

"पार्टी के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है. हमारी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए इस दिशा में मजबूत और कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

राजीव प्रताप रूडी पर हमला : तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता यह कहते हैं कि तेजस्वी बाहर था तो अपराध कम था. उन्होंने सवाल किया कि आज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तब कौन देख रहा है. उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव अपराधी है, तो उसे जेल में डालो.

ETV Bharat
जननायक की जयंती और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल : तेजस्वी यादव ने कहा कि बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं पर आज तक प्रधानमंत्री की ओर से एक भी ट्वीट नहीं किया गया. उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री कहां हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी है.

संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया : तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है और उन्हें एक पार्टी के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.

परिवारवाद के आरोप पर बीजेपी को घेरा : तेजस्वी यादव ने बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने नेताओं की ओर देखना चाहिए. उन्होंने नितिन नवीन को बधाई देते हुए सवाल किया कि वह किस परिवारवाद से आते हैं.

ETV Bharat
भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी (ETV Bharat)

विधानसभा सत्र के बाद पूरे बिहार में दौरा : तेजस्वी यादव ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा सत्र के बाद वह पूरे बिहार का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का नया संगठन बनाया जाएगा और जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत किया जाएगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी मजबूत है और मजबूती से लड़ेगी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन जीत हमारी होगी. समय आने पर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना जरूर पूरा होगा.

