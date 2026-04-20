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'एक महीने तक कैबिनेट विस्तार नहीं.. रील बनाकर टाइम पास करेंगे Selected CM', तेजस्वी का तंज

तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सम्राट कैबिनेट का विस्तार एक महीने तक नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'ये सरकार गुजराती रिमोट से चलेगी.'

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 2:12 PM IST

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पटना: जब से सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं. एक तरफ जहां वह सीएम की समझधारी और ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब बिहार को दो गुजराती बंधु रिमोट से चलाएंगे. इस बीच आरजेडी नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिर से मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है. उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर भी सवाल उठाए हैं.

सीएम की जानकारी पर सवाल: तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'गणतंत्र का गला घोंट कर तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से बनाई गई काम रहित एनडीए सरकार 5 महीने 7 दिन से खाली बैठ झूठ, फरेब, प्रपंच और पाखंड का वाद्ययंत्र बजा रही है. नई सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा, दीर्घकालिक योजना, बिना विजन, बिना रोडमैप, बिना ब्लूप्रिंट, बिना विस्तृत कार्ययोजना और बगैर किसी टाइमलाइन के अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% समय आज तक व्यर्थ कर चुकी है. वैसे भी नए वजीर के पास कितनी डेप्थ, रीजनिंग और नॉलेज है, यह तो संपूर्ण बिहार जानता है.'

'गुजराती रिमोट से चलेगी सरकार': तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, 'विगत 23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई एक नया कार्य नहीं किया, सिवाय वही घिसी-पिट्टी पुरातन बातें और झूठ परोसने के. बिहार में महीनों से कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई और अब नई सरकार के नए मुखिया भी एक महीने तक अपना कैबिनेट नहीं गठित कर पाएंगे क्योंकि बिहार अब बिहार से नहीं बल्कि दो गुजराती बंधुओं के रिमोट से चलता है.

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि थक-हार कर जब कुछ नहीं करने को बचेगा, तब फुर्सत के वक्त बिहार के बारे में सोचा जाएगा. इस बीच तब तक हमारे 'सेलेक्टेड सीएम' इधर-उधर घूमकर रील बनवाकर 'टाइम पास' करते रहेंगे.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहारवासी आज पश्चाताप के आंसू बहा रहे है क्योंकि अभी तक बिहार को बिहारियों ने अपने स्वाभिमान, गरिमा, परिश्रम और आत्मसम्मान से चलाया है लेकिन राजनीतिक जीवन की अंतिम अवस्था में कुर्सी से लिपटे रहने की तड़प में एनडीए के मौकापरस्त, कमजोर और डरपोक नेताओं ने सुख-सुविधा के लालच में देश के सबसे अधिक 60% युवा आबादी वाले बिहार राज्य की अस्मिता के साथ सौदा कर लिया.

Tejashwi Yadav
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी भोगविलासिता का भुगतान अब बिहार के बेरोजगार युवाओं, छात्रों और मेहनतकश नागरिकों को करना पड़ रहा है.'

कैबिनेट विस्तार में क्यों देरी?: चर्चा है कि जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम की तरफ से मंत्रियों की लिस्ट तैयार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची फाइनल नहीं हो पाई है. इसके पीछे का कारण असल में शीर्ष नेताओं का पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त होना बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि 4 मई के बाद कभी भी सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. फिलहाल सीएम के अलावे जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव बतौर डिप्टी सीएम सरकार में शामिल हैं.

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