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'इलेक्टेक्ड को हटाकर सलेक्टेड CM बन गए, नीतीश को फिनिश कर दिया' तेजस्वी ने सम्राट को घेरा

पटना: बिहार विधानसभा में प्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, '2025 से 2030 फिर से नीतीश' यह नारा दिया गया था. हम लोग कहते थे कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और आप लोगों ने देखा कि बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया.

इलेक्टेड को हटाकर सलेक्टेड सीएम- तेजस्वी: तेजस्वी यादव ने कहा, 5 साल में पांच सरकार का गठन देश में कहीं ऐसा देखा होगा? सम्राट चौधरी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन इलेक्टेड सीएम को हटाकर सलेक्टेड सीएम बन गए.

सदन में तेजस्वी यादव (सौ. बिहार विधानसभा)

सम्राट की पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर- तेजस्वी : तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन लालू जी की पाठशाला से निकले हैं. सम्राट चौधरी इलेक्टेड सीएम को हटाकर सलेक्टेड सीएम बन गए. सम्राट चौधरी जी पगड़ी जो हटाए हैं, उसको संभाल कर रखिएगा. उस पर विजय सिन्हा की नजर है. हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ओरिजिनल भाजपा के जो लोग हैं, वह ठगे हुए महसूस कर रहे हैं.

"शकुनी चौधरी ने भागलपुर की धरती से कहा था कि मोदी जी को गाड़ देंगे, लेकिन लगता है कि मोदी जी से डर गए हैं. आज बिहार हर क्षेत्र में फिसड्डी है. आज बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है. विजय बाबू (विजय सिन्हा) बोलवें करेंगे जलेबी तो छनवे करेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष