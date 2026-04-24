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'इलेक्टेक्ड को हटाकर सलेक्टेड CM बन गए, नीतीश को फिनिश कर दिया' तेजस्वी ने सम्राट को घेरा

बिहार विधानभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को खत्म करने का आरोप लगाया. पढ़ें

Bihar Assembly Floor Test
तेजस्वी यादव (सौ. बिहार विधानसभा)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 12:07 PM IST

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पटना: बिहार विधानसभा में प्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, '2025 से 2030 फिर से नीतीश' यह नारा दिया गया था. हम लोग कहते थे कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और आप लोगों ने देखा कि बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया.

इलेक्टेड को हटाकर सलेक्टेड सीएम- तेजस्वी: तेजस्वी यादव ने कहा, 5 साल में पांच सरकार का गठन देश में कहीं ऐसा देखा होगा? सम्राट चौधरी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन इलेक्टेड सीएम को हटाकर सलेक्टेड सीएम बन गए.

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सदन में तेजस्वी यादव (सौ. बिहार विधानसभा)

सम्राट की पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर- तेजस्वी : तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन लालू जी की पाठशाला से निकले हैं. सम्राट चौधरी इलेक्टेड सीएम को हटाकर सलेक्टेड सीएम बन गए. सम्राट चौधरी जी पगड़ी जो हटाए हैं, उसको संभाल कर रखिएगा. उस पर विजय सिन्हा की नजर है. हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ओरिजिनल भाजपा के जो लोग हैं, वह ठगे हुए महसूस कर रहे हैं.

"शकुनी चौधरी ने भागलपुर की धरती से कहा था कि मोदी जी को गाड़ देंगे, लेकिन लगता है कि मोदी जी से डर गए हैं. आज बिहार हर क्षेत्र में फिसड्डी है. आज बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है. विजय बाबू (विजय सिन्हा) बोलवें करेंगे जलेबी तो छनवे करेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

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सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी का फ्लोर टेस्ट: बता दें कि बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में सम्राट चौधरी को विश्वास मत हासिल करना है. इससे पहले सम्राट चौधरी जब विधानसभा पहुंचे तो एनडीए विधायकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया. सम्राट चौधरी ने जीत का साइन दिखाते हुए विधानसभा के अंदर एंट्री मारी.

बहुमत से कहीं अधिक समर्थन-JDU: जदयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा बहुमत से कहीं अधिक समर्थन सम्राट चौधरी को है. वहीं भाजपा के विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि यदि अंतरात्मा पर विधायक वोट किया तो सम्राट चौधरी को समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या 240 तक पहुंच जाएगी.

विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का सख्त इंतजाम किया गया है. बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है. मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी आज विधानसभा पहुंचे हैं और नीतीश कुमार जिस चेंबर में लगभग 20 सालों तक बैठते रहे, वहां सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं.

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