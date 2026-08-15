11 लाख की कंपनी के साथ 22,500 करोड़ का MoU, तेजस्वी ने सम्राट सरकार पर लगाये घोटाले का आरोप
तेजस्वी यादव ने 11 लाख की कंपनी के साथ 22,500 करोड़ के न्यूक्लियर एमओयू को लेकर सम्राट सरकार पर बड़ा हमला बोला है.
Published : August 15, 2026 at 9:43 AM IST
पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार के उद्योग विभाग नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जिस कंपनी के साथ न्यूक्लियर के क्षेत्र में 22500 करोड़ निवेश का एमओयू किया, वह महज 5 महीने पुरानी कंपनी है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई सवाल पूछे.
फर्जी एमओयू का आरोप: तेजस्वी ने कहा कि जिस कंपनी के पास एक मकान की चार दीवारी करने की पूंजी नहीं उससे परमाणु क्षेत्र में 22,500 करोड़ का MOU, वाह रे फर्जी सम्राट सरकार. बिहार सरकार उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच कथित रूप से लगभग 51,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए MoU पर हस्ताक्षर का ढिंढोरा पीट रही है.
प्रगति रिपोर्ट पर सवाल: यह सरकार 2024, 2025 और उससे पूर्व में हुए दो लाख करोड़ से अधिक की राशि के समझौतों की प्रगति रिपोर्ट क्यों नहीं बता रही. आखिर उन MOUs का क्या हुआ. आपको जानकर हैरानी और दुख होगा कि जिस कंपनी के विषय में बिहार सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है.
"यह कंपनी परमाणु क्षेत्र में अन्य कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, उस कंपनी की स्थापना ही 5 माह पूर्व फरवरी 25, 2026 में हुई है. इस कंपनी के पास केवल 11 लाख की ही कुल पूंजी है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
संसाधनों को बेचने की आशंका: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस कंपनी की हैसियत किसी स्कूल-कॉलेज की चार दीवारी बनाने की भी नहीं है, अब वह कंपनी बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगी. हद है. बिहार सरकार को यह बताना चाहिए कि 11 लाख रुपये वाली इस कंपनी के हाथ कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है.
सम्राट सरकार पर निशाना: यह कंपनी बिहार में हजारों करोड़ों का निवेश कर देगी. बिहार की जनता से ऐसा कोरा झूठ बोलने में सम्राट सरकार को जरा सी भी शर्म नहीं आई. संपूर्ण बिहार जानता है कि अनाड़ी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी में कितनी गहराई, विवेक और समझ है.
जिस कंपनी के पास एक मकान की चार दीवारी करने की पूंजी नहीं उससे परमाणु क्षेत्र में 22,500 करोड का MOU, वाह रे फर्जी सम्राट सरकार!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 14, 2026
बिहार सरकार उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच कथित रूप से लगभग 51,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए MoU पर हस्ताक्षर का ढिंढोरा पीटा रही…
अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल: कितने ही अधिकारी और मंत्रियों की उपस्थिति में कोई कंपनी इतना बड़ा दावा करके चली गई और किसी ने सवाल-जवाब नहीं किया. क्या बिहारवासियों को मूर्ख बनाना सभी का संयुक्त लक्ष्य था. क्या सभी लोग इसलिए चुप थे कि भविष्य में इन कागजी कंपनियों को राजकीय कोष से हजारों करोड़ की फ्री जमीन और सब्सिडी दी जाएगी.
संसाधनों को बेचने का आरोप: सब्सिडी और फ्री जमीन देकर कमीशन खाया जाएगा. निवेश के नाम पर कागजी कंपनियों को सब्सिडी और फ्री जमीन देकर क्या बीजेपी सरकार बिहार के संसाधनों को बेचना चाहती है. बड़ी कंपनियां बिहार में आएं, उद्योग-धंधे लगाकर यहाँ अपनी पूंजी से निवेश करें तो हम उनका स्वागत ही नहीं बल्कि हर संभव मदद करेंगे.
निवेशकों का अविश्वास: तेजस्वी ने कहा कि निवेशकों का बिहार की सरकार एवं आधारभूत संरचना पर विश्वास बने. कोई बड़ी कंपनी बिहार में बड़ा निवेश करने को राजी क्यों नहीं है. मीडिया में सरकारी प्रचार के दम पर आप अपना गुणगान तो करवा सकते हैं, लेकिन धरातल पर दयनीय परिस्थितियों को सुधार नहीं सकते.
"ना तो आप में इसके लिए इच्छा शक्ति है और ना ही योग्यता. इसीलिए जाति-धर्म के नाम पर विभाजनकारी नीतियों, 5 किलो मुफ्त अनाज और चुनाव में 10,000 बांट कर ही आपकी झूठी राजनीति चलती है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
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