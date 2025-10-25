ETV Bharat / state

20 नवंबर के बाद नया कानून बनेगा, जिसके तहत हर घर सरकारी मिलेगी, तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वे एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे हर घर नौकरी सुनिश्चित होगी. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नकारात्मक सोच वाले लोग हैं. ये लोग ना तो बिहार को नौकरी दे सकते हैं और ना ही न्याय दे सकते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान में अपनी सभा की थी, इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा था. पीएम ने लोगों को संबंधित करते हुए एक बार फिर से बिहार में जंगल राज आने की चेतावनी भी दी थी. अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए पर पलटवार किया है.

पीएम मोदी पर तेजस्वी का पटलवार: तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग नकारात्मक सोच के लोग हैं. वे कभी सकारात्मक बात नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गजरात में फैक्ट्रियां लगवाने की बात करते हैं और बिहार में सिर्फ वोट लेने आते हैं. उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों आज भी बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है. तेजस्वी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी वाले जांच की बात करने लगे हैं. 2008 से ये लोग सिर्फ जांच कर रहे हैं.

"बीजेपी के लोग नकारात्मक सोच वाले हैं. ये नौकरी नहीं दे सकते, बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते. प्रधानमंत्री फैक्ट्रियां गुजरात में लगवाते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ वोट लेने आते हैं. प्रधानमंत्री के हर वाक्य में नकारात्मकता झलकती है. 2008 से ये लोग सिर्फ जांच कर रहे हैं. चुनाव आते ही जांच शुरू हो जाती है, ये सब जनता को गुमराह करने की साजिश है. लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है और हम भी मुद्दों पर बात करते हैं."- तेजस्वी यादव, सीएम उम्मीदवार, महागठबंधन

महागठबंधन की सरकार बनने पर चीनी मिल होंगे चालू: इससे पहले शुक्रवार को तेजस्वी ने जनसभा में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि "लालू यादव और राहुल गांधी पर भरोसा रखें. गांव-गांव, टोला-टोला जाकर हमारे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगें, ताकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सके." उन्होंने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, तो रैयाम चीनी मिल को 20 महीने में चालू कर दिया जाएगा. तेजस्वी ने कहा, "अगर हम वादा पूरा नहीं कर पाए, तो जो सजा आप देंगे, हम स्वीकार करेंगे." इसके साथ ही, उन्होंने मिथिलांचल की रैयाम चीनी मिल, अशोक पेपर मिल और अन्य बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने का ऐलान किया.