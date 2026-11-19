'BJP अपने प्लान में सफल हो रही है, JDU को कमजोर कर रही है' तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप
Tejashwi Yadav JDU Conflict: तेजस्वी यादव इन दिनों काफी आक्रामक दिख रहे हैं. सरकार पर लगातार वार कर रहे हैं. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 19, 2026 at 7:24 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने जेडीयू की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है, बल्कि जनता दल डिवाइडेड हो गई है. पार्टी के अंदर आपसी खींचतान चल रही है और यह स्थिति सबके सामने है.
नीतीश कुमार को लेकर किया बड़ा दावा
तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड कमजोर होकर खत्म हो जाएगी. आज वही स्थिति दिखाई दे रही है. भाजपा अपने राजनीतिक प्लान में सफल हो रही है और जेडीयू को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है.
''नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की बात चुनाव से पहले ही कही थी, आज वही हो रहा है. भाजपा अपने प्लान में सफल हो रही है. दो एमएलसी के दलबदल और तीन पदों का लाभ लेने के मामले में कार्रवाई नहीं होना बड़ा सवाल है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
बीजेपी सरकार ने सभी constitutional institutions और bodies को बंधक बना लिया है। बिहार में गंभीर Constitutional Crisis है इसलिए अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। संविधान और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कहीं लोक लाज नहीं बची। साहेबगंज के विधायक राजू सिंह की लोअर कोर्ट एवं दिल्ली हाईकोर्ट से दोष सिद्धि होने एवं सजा होने के बाद भी बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द नहीं की। महीनों का उसको समय दिया गया। अब वह सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर विपक्ष का सदस्य होता तो तुरंत सदस्यता रद्द हो जाती जैसे आजम ख़ान साहब और उनके बेटे की एक घंटे में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। दो निर्दलीय MLC जो बीजेपी में शामिल हुए उनकी दल बदल कानून के तहत अविलंब सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी तीन-तीन पद का फायदा ले रहे है, राजभवन भी अपनी आपत्ति दर्ज करा है लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा। #TejashwiYadav #RJD #Bihar— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 19, 2026
निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाने पर सवाल
तेजस्वी ने निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की मंशा नीतीश कुमार के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की होती तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाये रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. निशांत कुमार को भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन लोगों को सत्ता में जगह दी, जिन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया.
जेडीयू नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप
तेजस्वी यादव ने संजय झा और ललन सिंह सहित जेडीयू के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन नेताओं ने अपने राजनीतिक और पारिवारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए भाजपा के साथ समझौता किया. उन्होंने कहा कि इन नेताओं की प्राथमिकता सत्ता में बने रहना और अपने हितों को सुरक्षित रखना है.
दो एमएलसी के दलबदल पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया
तेजस्वी यादव ने दो एमएलसी के भाजपा में शामिल होने के मामले को भी उठाया. उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि अगर बिना चुनाव लड़े और बिना संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए किसी को सदन में जगह मिल सकती है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है.
तीन पदों के लाभ और राजभवन की आपत्ति पर सवाल
तेजस्वी ने एक व्यक्ति के तीन-तीन पदों का लाभ लेने का मामला उठाते हुए कहा कि राजभवन की ओर से भी इस पर आपत्ति जताई गई है. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
बिहार सरकार ने संविधान को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है। लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है। संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हुई। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रॉबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए। विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियाँ स्वीकार हो सकती? लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए। 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी। ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएँगे। #TejashwiYadav #RJD #Bihar #news— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 19, 2026
बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर: तेजस्वी
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने ट्रांसफर-पोस्टिंग में धंधा चलने, अफसरशाही बढ़ने और घूसखोरी चरम पर होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं पर कोई ठोस काम करती नहीं दिख रही है.
क्राइम और अपराध अलग-अलग हैं क्या?
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आज भी क्राइम और अपराध को अलग-अलग समझते हैं या दोनों को एक ही मानते हैं? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्राइम और अपराध को अलग-अलग समझता हो, उसके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा कैसी होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
''सरकार को मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, न कि व्यक्तिगत और घटिया भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना और जनता के मुद्दों को उठाना है. अगर सरकार से बेरोजगारी, परीक्षा कैलेंडर और भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसे इन सवालों का जवाब देना चाहिए.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
विपक्ष के सवालों से बच रही सरकार: तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे गंभीर मुद्दे हैं. विपक्ष इन मुद्दों को लगातार उठा रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है.
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