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'BJP अपने प्लान में सफल हो रही है, JDU को कमजोर कर रही है' तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने जेडीयू की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है, बल्कि जनता दल डिवाइडेड हो गई है. पार्टी के अंदर आपसी खींचतान चल रही है और यह स्थिति सबके सामने है.

नीतीश कुमार को लेकर किया बड़ा दावा