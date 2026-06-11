तेजस्वी ने बिहार में ढूंढा 7 लाख 41 हजार का शौचालय, जानिए पूरी कहानी
बिहार में 'VIP टॉयलेट' पर हंगामा क्यों मचा है, जानिए तेजस्वी यादव के खुलासे पर क्या है प्रतिक्रिया?
Published : June 11, 2026 at 8:19 PM IST
पटना : देश में शौचालय को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है. एनडीए के नेता इसको लेकर अक्सर ही अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं. इसी बीच एक खुलासे ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है. तेजस्वी यादव ने सरकार पर आक्रमण किया है.
बिहार में 7.41 लाख का रेड कारपेट शौचालय: तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, ''बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कार्पेट वाला सबसे 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 शौचालय! चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के एक घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 𝟕.𝟒𝟏 लाख की लागत से एक अस्थायी 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 टॉयलेट का निर्माण कराया गया.''
मुख्यमंत्री ने यह कारनामा कराया- तेजस्वी: नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''𝐑𝐓𝐈 से खुलासा हुआ है कि गरीब राज्य के सबसे वंचित और पिछड़े जिले अररिया के रानीगंज में मुख्यमंत्री ने यह कारनामा कराया.''
'शौचालय निर्माण में 𝟐𝟎 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट..' : तेजस्वी ने आगे लिखा, ''सर्वविदित है कि आम आदमी को शौचालय निर्माण के लिए ₹𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎 की सरकारी राशि तय है जिसमें 𝟐𝟎 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है. 𝟕.𝟒𝟏 लाख में गरीबों के लिए 𝟑𝟕 स्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था.''
बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कार्पेट वाला सबसे 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 शौचालय!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 10, 2026
चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के एक घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 𝟕.𝟒𝟏 लाख की लागत से एक अस्थायी 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 टॉयलेट का निर्माण कराया गया।
𝐑𝐓𝐈 से खुलासा… pic.twitter.com/nYxNhTvNmA
क्या है पूरा मामला? : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुताबिक, इस मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ है. तेजस्वी की माने तो ''2 जून को पीएचईडी के अभियंता नित्यानंद राय ने महालेखाकार को एक पत्र भेजा था. इस चिट्ठी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अररिया में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग द्वारा एक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसमें खर्च राशि का ब्यौरा इस चिट्ठी में लिखा गया था.''
'VVIP मेहमानों के लिए टॉयलेट का निर्माण': तेजस्वी यादव के मुताबिक, विभागीय दस्तावेज में यह कहा गया कि 22 जनवरी 2025 को अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर वीआईपी कार्य में यह राशि खर्च की गई थी. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर अस्थाई वीआईपी टॉयलेट और यूरिनल का निर्माण हुआ था, जिसे बाद में हटा लिया गया.
'जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है' : इस मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार में अक्सर ही सत्ता पक्ष के नेता यात्राओं पर निकलते हैं. इस दौरान बिहार जैसे गरीब राज्य की जनता का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है, इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है. नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब की यह घटना है.
''यात्रा के नाम पर लोगों के रुपयों को बर्बाद किया गया. इस यात्रा से किसको लाभ मिला यह जनता देख रही है. अगर इतने रुपये का इस्तेमाल अच्छे कामों में होता तो काफी बेहतर था.''- चितरंजन गगन, प्रवक्ता, आरजेडी
ये भी पढ़ें :-
बिहार के इस मॉडल रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट जाने के लिए यात्री करते हैं ट्रेन का इंतजार, बुनियादी सुविधाएं नदारद
'पीरियड्स में 8-10 घंटे एक पैड पहन कर पढ़ना-पढ़ाना..' बिहार के कई स्कूलों में टॉयलेट नहीं, बेटियां परेशान