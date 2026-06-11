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तेजस्वी ने बिहार में ढूंढा 7 लाख 41 हजार का शौचालय, जानिए पूरी कहानी

पटना : देश में शौचालय को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है. एनडीए के नेता इसको लेकर अक्सर ही अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं. इसी बीच एक खुलासे ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है. तेजस्वी यादव ने सरकार पर आक्रमण किया है.

बिहार में 7.41 लाख का रेड कारपेट शौचालय: तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, ''बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कार्पेट वाला सबसे 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 शौचालय! चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के एक घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 𝟕.𝟒𝟏 लाख की लागत से एक अस्थायी 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 टॉयलेट का निर्माण कराया गया.''

मुख्यमंत्री ने यह कारनामा कराया- तेजस्वी: नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''𝐑𝐓𝐈 से खुलासा हुआ है कि गरीब राज्य के सबसे वंचित और पिछड़े जिले अररिया के रानीगंज में मुख्यमंत्री ने यह कारनामा कराया.''

'शौचालय निर्माण में 𝟐𝟎 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट..' : तेजस्वी ने आगे लिखा, ''सर्वविदित है कि आम आदमी को शौचालय निर्माण के लिए ₹𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎 की सरकारी राशि तय है जिसमें 𝟐𝟎 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है. 𝟕.𝟒𝟏 लाख में गरीबों के लिए 𝟑𝟕 स्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था.''

क्या है पूरा मामला? : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुताबिक, इस मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ है. तेजस्वी की माने तो ''2 जून को पीएचईडी के अभियंता नित्यानंद राय ने महालेखाकार को एक पत्र भेजा था. इस चिट्ठी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अररिया में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग द्वारा एक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसमें खर्च राशि का ब्यौरा इस चिट्ठी में लिखा गया था.''