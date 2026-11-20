मुश्किल में अशोक चौधरी और उनकी कुर्सी, जाएगा मंत्री पद? तेजस्वी ने उठाया 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' का मुद्दा
अशोक चौधरी की कुर्सी OFFICE OF PROFIT CASE में जाएगी या बचेगी? उन्होंने एक बार फिर से सरकार को मुश्किल में डाल दिया. रिपोर्ट- अविनाश
Published : November 20, 2026 at 3:32 PM IST
पटना : बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से मुश्किलों से घिर गए हैं. इस बार संकट ऐसा है कि खतरा सीधे उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है. मंत्री रहते सहायक प्रोफेसर बनने के मामले में अशोक चौधरी इन दिनों विवादों में हैं. लोक भवन ने महाधिवक्ता से राय मांगी है. राजद ने अशोक चौधरी को विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर मंत्री से हटाने की मांग की है.
'अशौक चौधरी अवैध मंत्री..'
अशोक चौधरी ऐसा नहीं है की पहली बार विवादों में रहे हैं इससे पहले भी किसी न किसी विवाद के कारण चर्चा में बने रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी पर तिहरा लाभ लेने का आरोप लगाया है. तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है. 9 महीना से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है. वह अवैध मंत्री हर प्रकार के वैधानिक कार्यों में संलिप्त है.
आरजेडी ने लगाया 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' का आरोप
लोक भवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पद मंत्री, सहायक अध्यापक और विधान पार्षद रहने पर गहरी आपत्ति जताई है. आरोप है कि संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई. स्थापित प्रावधानों प्रक्रियाओं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही मंत्री अशोक चौधरी प्रोबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए.
'सदस्यता रद्द कर मिले सजा'
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना हीं अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियां स्वीकार हो सकती है. लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अभिलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए. वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग की है कुल मिलाकर आरजेडी इस मामले में हमलावर है.
बिहार सरकार ने संविधान को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है। लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है। संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हुई। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रॉबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए। विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियाँ स्वीकार हो सकती? लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए। 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी। ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएँगे। #TejashwiYadav #RJD #Bihar #news— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 19, 2026
''ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है. सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी. ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है. चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है. हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
इस मामले में विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में या साफ प्रावधान है कि प्रोबेशन पीरियड में दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं. पटना विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय के लिए यह अलग व्यवस्था जरूर है, लेकिन सहायक प्रोफेसर तो कोई भी बन सकता है. विश्वविद्यालय अधिनियम में यह प्रावधान जरूर है कि कोई प्रोफेसर पहले से है और फिर विधायक या मंत्री बनता है, तो वह लियन में जाकर मंत्री और सदस्य की अपनी भूमिका निभा सकता है. लेकिन मंत्री या पार्षद रहते हुए ऐसा कर सकता है कि नहीं इसको लेकर प्रावधान स्पष्ट नहीं है.
''कोई मंत्री और विधान परिषद के सदस्य रहते सहायक प्रोफेसर बन सकता है कि नहीं उसके लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इसी को लेकर लोक भवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. कानूनी राय आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा.''- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, विशेषज्ञ
'ये सिर्फ छुट्टी का मामला है..'
हालांकि इस मामले में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि मेरी छुट्टी स्वीकृत हुई या स्वीकृत इसकी मुझे जानकारी नहीं है और राजद शासन काल में भी कई लोग सहायक प्रोफेसर बने हैं. अशोक चौधरी यह कहते हुए निकल गये कि ''जितना मुझे जानकारी है उतना आपको भी.''
बचाव में उतरी जेडीयू
जदयू मंत्री मदन सहनी अशोक चौधरी का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पास अब कोई काम नहीं रह गया है. बिहार की जनता ने किसी लायक उन्हें छोड़ भी नहीं है. पहले भी विधान परिषद के सदस्य मंत्री रहते लोग सहायक प्रोफेसर बने हैं, इसके कई उदाहरण हैं.
''जितना उनको जानकारी था और जो मामला है, उस मामले में उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है. इसके आगे कr जो प्रक्रिया है जब वो होगा तो देखा जाएगा. इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, इस तरह का मामला अनेकों हैं, जो हम लोगों की जानकारी में हैं और पहले भी रह चुके हैं. तेजस्वी जी को सिवाय आरोप लगाने के काम ही क्या बचा है.''- मदन सहनी, मंत्री, बिहार
'मुश्किल बढ़ी लेकिन कार्रवाई होगी इसकी संभावना कम'
राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल का कहना है कि ''अशोक चौधरी पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, यह कोई नया विवाद नहीं है. पार्टी के नेताओं से विवाद हो या परिवार के सदस्यों को दूसरे दल से टिकट दिलाने का मामला हो, किसी ने किसी रूप में चर्चा में रहे हैं. हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में इस बार सम्राट चौधरी और जदयू की मुश्किल जरूर बढ़ा दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होगी, इसकी संभावना कम है.''
पहले भी विवादों में रहे हैं अशोक चौधरी
इससे पहले बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बनने पर विवाद हुआ था. 6 महीना से अधिक समय तक मंत्री बने रहे, वह भी बिना किसी सदन के सदस्य बने. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, इसके कारण मंत्रिमंडल भंग हो गया और दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो फिर से अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया और यह मामला कोर्ट में भी गया था. ललन सिंह के साथ अशोक चौधरी का विवाद भी खूब चर्चा में रहा था, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास में दोनों के बीच बहस हुआ था.
बेटी शांभवी चौधरी को लेकर भी थे चर्चा में
लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से अपनी बेटी शांभवी चौधरी को चुनाव लड़ाने के कारण भी चर्चा में रहे थे. समस्तीपुर से जहां से चुनाव लड़ाया था, वहीं से जदयू कोटे के मंत्री महेश्वर हजारी का बेटा कांग्रेस से चुनाव लड़ा था. अशोक चौधरी की बेटी चुनाव जीत गई. बेटी को दूसरे दल से टिकट दिलाने और दामाद को भी एडजस्ट करने के कारण विवादों में आए थे.
कांग्रेस से जेडीयू में आए थे अशोक चौधरी
अशोक चौधरी कांग्रेस से जदयू में आए थे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो जदयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार के साथ हो गए. नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी, इसमें शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग जैसे विभाग शामिल है.
इन विवादों के कारण भी रहे चर्चित
विभागों में हुए काम को लेकर भी अशोक चौधरी चर्चा में रहे. ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडर के कारण उन पर कई आरोप भी लगे. हाल में विधानसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर के साथ हुए विवाद में भी चर्चा में रहे प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को लेकर अशोक चौधरी पर कई आरोप लगाए थे. तब अशोक चौधरी ने एक करोड़ की मानहानि का बात कही थी. उन्हें नीतीश कुमार के नजदीकियों में जाना जाता है लेकिन नीतीश कुमार के कमजोर होने के बाद उनकी स्थिति सरकार और पार्टी दोनों में कमजोर हुई है और विवाद ने उनका कद और घटाया है.
कई विधायक और विधान पार्षद प्रोफेसर बने रहे
मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में 1995-97 के बीच तत्कालीन जनता दल के विधायक मुनाजिर हसन, सीता देवी और रामानंद यादव भी प्रोफेसर बने थे. उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर का पद नाम व्याख्याता होता था. इनमें से मुनाजिर हसन और सीता देवी को मंत्री पद भी मिला था. 31 दिसंबर 2024 को उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में मैथिली के असिस्टेंट प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया था.उसी दिन उन्होंने विशेष अवकाश का आवेदन दिया.
हम अध्यक्ष भी MLC रहते बने थे असिस्टेंट प्रोफेसर
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संतोष कुमार सुमन मगध विश्वविद्यालय के गया कॉलेज गया में राजनीतिक शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने 20 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था, उस समय वह विधान परिषद के सदस्य थे और अभी मंत्री हैं. डॉ सुमन ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को दिए आवेदन में लिखा कि वह विश्वविद्यालय के बदले विधान परिषद से वेतन लेंगे.
आरजेडी के विधायक भी असिस्टेंट प्रोफेसर
जाहिर है HAM अध्यक्ष डॉ सुमन भी अवकाश पर हीं है. इसके अलावा राजद के विधायक गौतम कृष्णा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में राजनीतिक शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वह भी लियन पर चल रहे हैं. विश्वविद्यालय अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण माननीय उसका लाभ उठा रहे हैं. अब लोक भवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है तो ऐसे में उसके चपेट में कई नेता आएंगे.
बोलने से बच रहे हैं जेडीयू के बड़े नेता
जदयू के बड़े नेता इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. लेकिन लोक भवन ने जिस प्रकार से महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है और विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से हमला हो रहा है, अशोक चौधरी एक बार मुश्किल में जरूर फंसते दिख रहे हैं. ऐसे विशेषज्ञ अभी कह रहे हैं की सरकार और पार्टी अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई करेगी इसकी संभावना कम है.
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