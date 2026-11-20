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मुश्किल में अशोक चौधरी और उनकी कुर्सी, जाएगा मंत्री पद? तेजस्वी ने उठाया 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' का मुद्दा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से मुश्किलों से घिर गए हैं. इस बार संकट ऐसा है कि खतरा सीधे उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है. मंत्री रहते सहायक प्रोफेसर बनने के मामले में अशोक चौधरी इन दिनों विवादों में हैं. लोक भवन ने महाधिवक्ता से राय मांगी है. राजद ने अशोक चौधरी को विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर मंत्री से हटाने की मांग की है.

'अशौक चौधरी अवैध मंत्री..'

अशोक चौधरी ऐसा नहीं है की पहली बार विवादों में रहे हैं इससे पहले भी किसी न किसी विवाद के कारण चर्चा में बने रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी पर तिहरा लाभ लेने का आरोप लगाया है. तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है. 9 महीना से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है. वह अवैध मंत्री हर प्रकार के वैधानिक कार्यों में संलिप्त है. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) आरजेडी ने लगाया 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' का आरोप लोक भवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पद मंत्री, सहायक अध्यापक और विधान पार्षद रहने पर गहरी आपत्ति जताई है. आरोप है कि संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई. स्थापित प्रावधानों प्रक्रियाओं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही मंत्री अशोक चौधरी प्रोबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए. 'सदस्यता रद्द कर मिले सजा' आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना हीं अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियां स्वीकार हो सकती है. लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अभिलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए. वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग की है कुल मिलाकर आरजेडी इस मामले में हमलावर है. ''ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है. सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी. ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है. चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है. हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार क्या कहते हैं विशेषज्ञ? इस मामले में विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में या साफ प्रावधान है कि प्रोबेशन पीरियड में दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं. पटना विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय के लिए यह अलग व्यवस्था जरूर है, लेकिन सहायक प्रोफेसर तो कोई भी बन सकता है. विश्वविद्यालय अधिनियम में यह प्रावधान जरूर है कि कोई प्रोफेसर पहले से है और फिर विधायक या मंत्री बनता है, तो वह लियन में जाकर मंत्री और सदस्य की अपनी भूमिका निभा सकता है. लेकिन मंत्री या पार्षद रहते हुए ऐसा कर सकता है कि नहीं इसको लेकर प्रावधान स्पष्ट नहीं है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी (ETV Bharat) ''कोई मंत्री और विधान परिषद के सदस्य रहते सहायक प्रोफेसर बन सकता है कि नहीं उसके लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इसी को लेकर लोक भवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. कानूनी राय आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा.''- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, विशेषज्ञ 'ये सिर्फ छुट्टी का मामला है..' हालांकि इस मामले में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि मेरी छुट्टी स्वीकृत हुई या स्वीकृत इसकी मुझे जानकारी नहीं है और राजद शासन काल में भी कई लोग सहायक प्रोफेसर बने हैं. अशोक चौधरी यह कहते हुए निकल गये कि ''जितना मुझे जानकारी है उतना आपको भी.'' अशोक चौधरी ने जवाब देने से किया किनारा (ETV Bharat) बचाव में उतरी जेडीयू जदयू मंत्री मदन सहनी अशोक चौधरी का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पास अब कोई काम नहीं रह गया है. बिहार की जनता ने किसी लायक उन्हें छोड़ भी नहीं है. पहले भी विधान परिषद के सदस्य मंत्री रहते लोग सहायक प्रोफेसर बने हैं, इसके कई उदाहरण हैं. ''जितना उनको जानकारी था और जो मामला है, उस मामले में उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है. इसके आगे कr जो प्रक्रिया है जब वो होगा तो देखा जाएगा. इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, इस तरह का मामला अनेकों हैं, जो हम लोगों की जानकारी में हैं और पहले भी रह चुके हैं. तेजस्वी जी को सिवाय आरोप लगाने के काम ही क्या बचा है.''- मदन सहनी, मंत्री, बिहार मदन सहनी ने किया अशोक चौधरी का बचाव (ETV Bharat) 'मुश्किल बढ़ी लेकिन कार्रवाई होगी इसकी संभावना कम' राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल का कहना है कि ''अशोक चौधरी पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, यह कोई नया विवाद नहीं है. पार्टी के नेताओं से विवाद हो या परिवार के सदस्यों को दूसरे दल से टिकट दिलाने का मामला हो, किसी ने किसी रूप में चर्चा में रहे हैं. हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में इस बार सम्राट चौधरी और जदयू की मुश्किल जरूर बढ़ा दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होगी, इसकी संभावना कम है.''