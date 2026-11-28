ETV Bharat / state

दिल्ली रवाना होने से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने क्लियर किया RJD का स्टैंड

परिसीमन और महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव का बयान ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विशेष विमान से पटना से दिल्ली रवाना हुए हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनकी पार्टी का स्टैंड पहले से ही साफ है.

परिसीमन और महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव