दिल्ली रवाना होने से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने क्लियर किया RJD का स्टैंड
Tejashwi Yadav On Delimitation: महिला आरक्षण और परिसीमन पर सभी दलों से चर्चा नहीं करने को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर हमला किया. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : November 28, 2026 at 12:43 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विशेष विमान से पटना से दिल्ली रवाना हुए हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनकी पार्टी का स्टैंड पहले से ही साफ है.
परिसीमन और महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने कहा कि हालांकि, सरकार को सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर इसपर चर्चा करनी चाहिए थी. चर्चा करने से बेहतर सहमति बन सकती थी. वहीं स्टालिन द्वारा बिल का समर्थन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उनका दल है, वे समर्थन करें या न करें यह उनका फैसला है. हमारा अपना दल है हम अपना फैसला करेंगे.
अशोक चौधरी के इस्तीफे पर बयान
मंत्री अशोक चौधरी के इस्तीफे पर तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है उन्होंने अपनी गलती मान ली है, नहीं तो ये लोग इस्तीफा देने वाले कहां हैं. ये ऐसे लोग हैं जो बिना चुनाव जीते एक-एक साल तक मंत्री रह गए थे.
शादी में शामिल होंगे तेजस्वी
बता दें कि सांसद फैयाज अहमद के रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं. उनके साथ सांसद मीसा भारती, फैयाज अहमद, संजय यादव, सुरेंद्र यादव, सुमित कुमार, वीरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार और सोनू शर्मा भी दिल्ली रवाना हुए.
सुरेंद्र यादव और राजद का स्पष्ट रुख
तेजस्वी यादव के साथ आज राजद सांसद सुरेंद्र यादव भी मौजूद थे, जिनके बारे में कल कहा गया था तो उन्होंने परिसीमन बिल का समर्थन किया है. लेकिन कल ही सुरेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी कि वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं. कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जो बोलेंगे उसी के अनुसार वह काम करेंगे.
आज राजद के सभी नेताओं और सांसदों के साथ तेजस्वी दिल्ली रवाना हुए है और जाने से पहले उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस बिल का विरोध करेंगे. राजद के चार सांसद है और शुरू से ही मोदी सरकार के हर बिल का वो विरोध करती आ रहे हैं.
कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी यादव ने आज जमकर परिसीमन बिल के विरोध करने की बात कही. साथ ही उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी जिन्होंने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया है, उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि आखिरकार मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी गलती मान ली है.
"इस्तीफा दिया है अच्छी बात है वर्तमान सरकार में तो एक-एक साल तक बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए लोग मंत्री बन जा रहे हैं. बिहार में किस तरह की सरकार है, यह जनता भी देख रही है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
संसद का विशेष सत्र
बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े नए विधेयकों को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटें पचास प्रतिशत बढ़ेंगी. महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का रास्ता बनेगा. सरकार ने 30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है. विधेयकों को संसद से पारित कराना अभी बाकी है.
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