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'बिहार सरकार ने करोड़ों महिलाओं के साथ दिनदहाड़े धोखेबाजी की है', तेजस्वी यादव का सनसनीखेज आरोप

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है. तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बिहार की महिलाओं के साथ NDA सरकार ने विश्वासघात किया है, सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिनदहाड़े धोखेबाजी की है.'

'लालच देकर और डराकर वोट लिया गया' : तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही, बीच चुनाव में मतदान के दिन तक, बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10 हजार रूपये भेजे. उन्हें लालच देकर, कड़ी चेतावनी और धमकी के साथ डरा गया. कहा गया कि मतदान केंद्र में कैमरा लगा है अगर अमुक पार्टी के अमुक निशान पर बटन नहीं दबायेंगे तो आपके खाते में आए पैसे वसूलेंगे.

''प्रलोभन दिया गया कि चुनाव के बाद आगे की दो लाख की किश्त दी जाएगी. चुनाव के बाद छह महीने के अंदर शेष दूसरी किश्त को अविलंब महिलाओं के खाते में 2 लाख रूपये भेजे जाएंगे. छह महीने हो गए हैं, अब ये धोखेबाज-दगाबाज नेता अपनी कुर्सी के खेल में लीन हैं. खजाना खाली है. वित्तीय स्थिति बदतर है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

2 लाख के लेकर तेजस्वी ने पूछे सवाल : तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव बाद पूर्व से इस योजना में पंजीकृत 18 लाख महिलाओं को न तो पहली किश्त के रुपये मिले और न ही 1 करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों और महिलाओं को दूसरी किश्त मिली. जबकि चुनाव के समय वादा किया गया था कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.