'बिहार सरकार ने करोड़ों महिलाओं के साथ दिनदहाड़े धोखेबाजी की है', तेजस्वी यादव का सनसनीखेज आरोप
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बहाने तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है. गंभीर आरोप भी लगाए हैं. पढ़ें खबर.
Published : April 27, 2026 at 4:29 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है. तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बिहार की महिलाओं के साथ NDA सरकार ने विश्वासघात किया है, सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिनदहाड़े धोखेबाजी की है.'
'लालच देकर और डराकर वोट लिया गया' : तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही, बीच चुनाव में मतदान के दिन तक, बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10 हजार रूपये भेजे. उन्हें लालच देकर, कड़ी चेतावनी और धमकी के साथ डरा गया. कहा गया कि मतदान केंद्र में कैमरा लगा है अगर अमुक पार्टी के अमुक निशान पर बटन नहीं दबायेंगे तो आपके खाते में आए पैसे वसूलेंगे.
''प्रलोभन दिया गया कि चुनाव के बाद आगे की दो लाख की किश्त दी जाएगी. चुनाव के बाद छह महीने के अंदर शेष दूसरी किश्त को अविलंब महिलाओं के खाते में 2 लाख रूपये भेजे जाएंगे. छह महीने हो गए हैं, अब ये धोखेबाज-दगाबाज नेता अपनी कुर्सी के खेल में लीन हैं. खजाना खाली है. वित्तीय स्थिति बदतर है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
बिहार की महिलाओं के साथ NDA सरकार ने विश्वासघात किया है, सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिनदहाड़े धोखेबाजी की है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 27, 2026
बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही, बीच चुनाव में मतदान के दिन तक, बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार…
2 लाख के लेकर तेजस्वी ने पूछे सवाल : तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव बाद पूर्व से इस योजना में पंजीकृत 18 लाख महिलाओं को न तो पहली किश्त के रुपये मिले और न ही 1 करोड़ 81 लाख जीविका दीदियों और महिलाओं को दूसरी किश्त मिली. जबकि चुनाव के समय वादा किया गया था कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.
''अब बिहार का खजाना खाली है. केवल चुनावी लाभ लेने के लिए एनडीए ने बिहार की मातृशक्ति के साथ धोखेबाजी किया है. उनके बाल-बच्चों के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ की है. युवाओं के सपनों का कत्ल किया है. शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों को जोखिम डाल दिया है. बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
'41,000 करोड़ रुपए नकद बांटना आत्मघाती कदम' : तेजस्वी ने आगे कहा कि सरकार जानती थी कि बिहार के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद उधार लेकर चुनावों के अंतिम दिनों में वोट लूटने के लिए विभिन्न मदों में 41,000 करोड़ रुपए नकद बांटना आत्मघाती कदम है, लेकिन कुर्सी के लालची लोगों ने राज्यहित पर स्वार्थ को प्राथमिकता दी. एजेंसियों में फंसे भ्रष्ट चंद अधिकारियों और बिहारी अस्मिता को दो बाहरियों के कदमों में गिरवी रखे रीढ़विहीन नेताओं को आम बिहारियों की नहीं बल्कि ख़ुद के वर्तमान और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की चिंता थी जिसके कारण उन्होंने बिहार का सौदा किया.
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