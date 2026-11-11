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'बिहार में इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि अपराधी पुलिस की हत्या कर रहे हैं', तेजस्वी यादव का करारा हमला

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरा है. उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति को वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक कुव्यवस्था, बदइंतजामी, अनुशासनहीनता और राजशून्यता का पर्याय बताया है.

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में कुशासन, बदहाल विधि-व्यवस्था और भ्रष्टाचार गंभीर संरचनात्मक समस्या बन चुके हैं, जिसका असर सरकार और समाज के हर स्तर पर पड़ रहा है. हर स्तर पर माफिया का प्रभाव बढ़ गया है.