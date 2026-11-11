'बिहार में इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि अपराधी पुलिस की हत्या कर रहे हैं', तेजस्वी यादव का करारा हमला
TEJASHWI YADAV ON BIHAR GOVERNMENT: तेजस्वी यादव ने कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यवस्था पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 11, 2026 at 4:19 PM IST
पटना : बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरा है. उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति को वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक कुव्यवस्था, बदइंतजामी, अनुशासनहीनता और राजशून्यता का पर्याय बताया है.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में कुशासन, बदहाल विधि-व्यवस्था और भ्रष्टाचार गंभीर संरचनात्मक समस्या बन चुके हैं, जिसका असर सरकार और समाज के हर स्तर पर पड़ रहा है. हर स्तर पर माफिया का प्रभाव बढ़ गया है.
"हर स्तर पर माफिया का राज है. इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि अपराधी पुलिस की हत्या कर रहे हैं और पुलिस अपनी खामियां छुपाने के लिए निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रही है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर भी तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है, जिससे राज्य में अराजक और विध्वंसक स्थिति पैदा हो गई है. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली को अनुभवहीन बताते हुए दावा किया कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और अधिकारी मुख्यमंत्री को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
बिहार वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक कुव्यवस्था, बदइंतज़ामी, अनुशासनहीनता और राजशून्यता का पर्याय बन चुका है। कुशासन, बदहाल विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार एनडीए सरकार में गहरी व गंभीर संरचनात्मक समस्या बन चुका है जो सरकार और समाज के हर स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति एवं व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हर स्तर पर माफिया का राज है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि अपराधी पुलिस की हत्या कर रहे है और पुलिस अपनी ख़ामियाँ छुपाने के लिए निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के अनाड़ी मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है जिससे बिहार में अराजक और विध्वंसक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मनोनीत मुख्यमंत्री के अल्पज्ञान, अनाड़ी कार्यशैली एवं अकुशलता के कारण अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे है। जनसमस्याओं का निदान, जनसरोकर और जनजीवन को बेहतर बनाना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता ही नहीं है और यही वजह है कि नावाकिफ अपरिपक्व मुख्यमंत्री लोक कल्याणकारी मुद्दों की बजाय ग़ैर वाजिब मुद्दों को तरजीह देते रहते है। नौकरी-रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था, औद्योगिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, टेक्नोलॉजी, विकास एवं निवेश तो मुख्यमंत्री के शब्दकोश में ही नहीं है। मुख्यमंत्री के नौसखियापन, नासमझी और कम-अक़्ली के कारण पुलिस और प्रशासन बेलगाम है। भ्रष्टाचार सारी सीमाएँ तोड़ चुका है। वोट चोरी से सत्ता में आए सत्यापित ठगों ने क्या बिहार को बर्बादी के गर्त में धकेलने के लिए मनोनीत मुख्यमंत्री के हाथों में बागडोर सौंपी है?— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 11, 2026
'जनसमस्याओं के बजाय गैरजरूरी मुद्दों को प्राथमिकता'
तेजस्वी यादव ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान, जनसरोकार और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लोककल्याण से जुड़े जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय गैरवाजिब मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, सरकार की प्राथमिकताओं में आम जनता की बुनियादी समस्याओं को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है.
''औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, टेक्नोलॉजी, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में नहीं हैं. बिहार में विकास और जनकल्याण से जुड़े बुनियादी विषयों जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
'पुलिस-प्रशासन बेलगाम'
तेजस्वी यादव ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता और नासमझी के कारण पुलिस तथा प्रशासन बेलगाम हो चुके हैं. तेजस्वी के मुताबिक, राज्य में भ्रष्टाचार सारी सीमाएं तोड़ चुका है और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही का अभाव है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है.
"वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल करने वाले लोगों ने बिहार की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपी है. क्या बिहार को बर्बादी के गर्त में धकेलने के लिए मनोनीत मुख्यमंत्री के हाथों में बागडोर सौंपी है?"- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
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