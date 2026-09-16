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'यह सरकार दीया-बाती के साथ बाढ़ प्रभावितों का जिया जलाएगी', तेजस्वी ने साधा निशाना

बिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है. इसी बीच तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 6:45 PM IST

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पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा नेता ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है. इस मौके पर 1 महीने तक कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे. 17 सितंबर को अभियान की शुरुआत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम से होगी. शाम सात बजे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे.

तेजस्वी ने किया हमला

बीजेपी के इस कार्यक्रम पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला किया है. तेजस्वी ने कहा कि बेशर्म बिहार सरकार कल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर 'आशीर्वाद का दीया' नामक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. यह बिहार जैसे गरीब राज्य में 100 करोड़ रूपए का दीया-बाती व तेल के साथ-साथ बाढ़ प्रभावितों का जिया भी जलाएगी.

''बिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, 49 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं. उनकी सहायता करने की बजाय डबल इंजन सरकार पीएम मोदी के प्रचार में 100 करोड़ रूपए नाले में प्रवाहित करेगी. शर्मनाक! कोई लोकलाज नहीं! घोर निंदनीय!''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

बिहार दौरे पर शिवराज

तेजस्वी यादव ने ऐसे समय में सरकार को घेरा है जब केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार दौरे पर हैं. सीएम सम्राट के साथ शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ का जायजा भी लिया. अधिकारियों के साथ बैठक भी की है.

एक महीने चलेगा कार्यक्रम

इधर, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और बिहार में एक माह तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के केंद्र में सेवा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प रहेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 25 साल

‎संजय सरावगी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था और 7 अक्टूबर 2026 को उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है.

प्रधानमंत्री ने अपने जीवन को तपस्या, संकल्प को अटूट और सत्ता को जनता की सेवा का माध्यम बनाया है. राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय की भावना से उनकी सरकार ने गरीब, युवा, महिला, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है.

EWS के लिए हुआ आरक्षण का प्रावधान

‎प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों के खातों में पहुंचा. उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, नल से जल, आयुष्मान भारत, पीएम किसान और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाया है. वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे गरीब सवर्ण परिवारों के लाखों युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले.

''राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अनुच्छेद 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन गंगा जैसे फैसलों ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया. 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अधिक है. प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है.''- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

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