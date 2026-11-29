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'अधिकारी को 3C से समझौता का निर्देश दे रहे सम्राट चौधरी', तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा?

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है, कि वे बाहर जरूर कुछ कह रहे हों, लेकिन अंदर अधिकारियों को कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से समझौता करने का निर्देश दे रहे हैं.

"बड़े अधिकारियों से हम लोगों के भी संपर्क हैं और उनकी तरफ से यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने के लिए हड़का रहे हैं. मीडिया में कहने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन अधिकारियों को बुलाकर हड़का रहे हैं." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष