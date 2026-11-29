'अधिकारी को 3C से समझौता का निर्देश दे रहे सम्राट चौधरी', तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा?
Tejashwi Yadav on Samrat Choudhary: तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की मैराथन बैठक पर तंज कसते हुए अधिकारियों को हड़काने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 29, 2026 at 5:48 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है, कि वे बाहर जरूर कुछ कह रहे हों, लेकिन अंदर अधिकारियों को कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से समझौता करने का निर्देश दे रहे हैं.
"बड़े अधिकारियों से हम लोगों के भी संपर्क हैं और उनकी तरफ से यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता करने के लिए हड़का रहे हैं. मीडिया में कहने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन अधिकारियों को बुलाकर हड़का रहे हैं." - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
मैराथन बैठक पर विपक्ष ने कसा तंज
दरअसल, तेजस्वी यादव का यह तीखा हमला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की लगातार दो दिनों तक चली मैराथन समीक्षा बैठक के बाद सामने आया है. बिहार में हत्या, लूट और अन्य अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि से सरकार की परेशानी बढ़ी है और विपक्ष लगातार हमलावर है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में दो दिनों तक हुई इस विशेष बैठक पर विपक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है.
7 घंटे की बैठक
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर विकास योजनाओं तक की समीक्षा करने में लगे हैं. शनिवार को मुख्यमंत्री ने 7 घंटे तक मैराथन बैठक की थी और आज दूसरे दिन भी कई घंटे तक समीक्षा बैठक की है. मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने लगातार दो दिनों तक पहली बार ऐसी बैठक की है, जिसमें सभी डीएम और एसपी को पटना बुलाकर विशेष हिदायत दी गई है.
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी डीएम और एसपी को अपराध, भ्रष्टाचार व काम में लापरवाही को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का सख्त निर्देश दिया है. पहले दिन की बैठक में न तो कोई उपमुख्यमंत्री शामिल हुए थे और न ही किसी मंत्री को बुलाया गया था. हालांकि, आज दूसरे दिन की बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हुए और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को बिहार में विकास की गति तेज करने का निर्देश भी दिया गया. .
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