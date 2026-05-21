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'शहजादे बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री..' BPSC TRE 4 पर तेजस्वी ने सम्राट सरकार को घेरा

बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर युवाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है. पढ़ें

Tejashwi Yadav on BPSC TRE 4 notification
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 2:45 PM IST

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पटना: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बीपीएससी टीआरई भर्ती को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है. चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिल रही है. एनडीए का ये छल-कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे.

टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे?: तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ''बिहार के युवा तो वहीं मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो एनडीए ने चुनाव पूर्व एक करोड़ नौकरी का वादा किया था. फिर युवाओं पर अब ये अत्याचार क्यों? टीआरई 4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपरलीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार-बार लाठीचार्ज हो रहा है?''

'युवाओं पर बार-बार ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं': उन्होंने लिखा, "यदि पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए, अपराधियों के खिलाफ करें, बिहार के युवाओं पर बार-बार ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

'टीआरई-4 पर सरकार की नीयत ही नहीं': आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि टीआरई-4 की वैकेंसी जारी करने की इस सरकार की नीयत ही नहीं है. अन्यथा, हमने अपने केवल 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक टीआरई-1 एवं टीआरई-2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तथा 1 लाख 30 हजार पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई थी.

Tejashwi Yadav on BPSC TRE 4 notification
बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षक अभ्यर्थी (ETV Bharat)

'शहजादों' को बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट..': उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि साल 2024 और 2025 बीत गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उपमुख्यमंत्री बदल गए, और समूचा मंत्रिमंडल बदला. एनडीए नेताओं के 'शहजादों' को बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मंत्री पद बांट दिए गए. नई सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक टीआरई-4 की वैकेंसी नहीं आई, और टीआरई-4 से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

'मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं..': उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं, बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं. लेकिन युवाओं के भविष्य की इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है. चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिल रही है. एनडीए का ये छल-कपट बिहार के युवा कभी नहीं भूलेंगे.

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