भगवान राम-कृष्ण विवाद : बागेश्वर बाबा को तेजस्वी ने बताया 'ठगेश्वर शास्त्री', कहा- 'बिहार आए तो करेंगे जोरदार स्वागत'
Baba Bageshwar controversial remark तेजस्वी यादव ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा. उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को 'ठगेश्वर शास्त्री' कहकर तंज कसा. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : November 5, 2026 at 5:55 PM IST
दरभंगा : बिहार के दरभंगा पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाबा बागेश्वर द्वारा की गई कृष्ण और राम की गई विवादित टिप्पणी पर निशाना साथा. तेजस्वी यादव ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक समाज बांटते रहे हैं अब वह भगवान में भी विभेद कर रहे हैं. उन्होंने बाबा बागेश्वर को 'ठगेश्वर शास्त्री' कहकर जोरदार हमला किया.
'ठगेश्वर शास्त्री भगवानों को बांट रहे'
तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी आज तक इंसानों को बांटती आ रही थी लेकिन उन्हीं के ठगेश्वर शास्त्री भगवानों को बांट रहे हैं. उन्होंने बाबा बागेश्वर को तंज भरे लहजे में चेतावनी दी है कि इस बार वह अगर बिहार आएंगे तो उनका जोर दार स्वागत करेंगे.
"बीजेपी आज तक इंसानों को बांटती आ रही थी लेकिन उन्हीं के ठगेश्वर शास्त्री भगवानों को बांट रहे हैं. इस बार वह जब बिहार आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत करेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
बाबा बागेश्वर ने क्या दिया था विवादित बयान
दरअसल, एक कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना की और एक से दूसरे को कमतर बताया. उन्होंने कहा था कि भगवान राम सीधे हैं, जबकि कृष्ण 'टेढ़े' हैं. उन्होंने बांसुरी बजाने को खेल कहा था और धनुष उठाना खेल नहीं बताया. इस टिप्पणी पर जब बड़ा विवाद खड़ा हुआ संतों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी कड़ा विरोध जताया. तब उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सफाई दी.
दरभंगा में हत्याकांड पीड़ित के घर पहुंचे थे तेजस्वी
बिहार में बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर भी तेजस्वी ने जमकर निशाना साधा. मधुबनी जिले के बाबूबरही में हत्या के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाने के क्रम में दरभंगा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है. हर दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है.
तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर कसा तंज
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गांव, गली और चौराहों पर लिखवा देना चाहिए कि बिहार पुलिस अपराधी प्रवृत्ति की हो चुकी है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर खुद सात आपराधिक मामलों का सामना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था से लोग परेशान हैं. पहले लोग अपराधियों से अपनी जिंदगी बचाते थे, लेकिन अब पुलिस से भी अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बिहार के लोगों से अपनी जान-माल की सुरक्षा स्वयं करने की अपील करनी चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस भी अब जुल्मी हो चुकी है.
बिहार के नकारे निकम्मे और आपराधिक प्रवृति के मुख्यमंत्री को जनहित में हर गाँव टोला-टोला, गली-गली बड़े-बड़े वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगवा देने चाहिए जिसपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हो कि:- “जनता अपनी जान की जिम्मेवार ख़ुद होगी। जुल्मी बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद अपने जोखिम पर करे क्योंकि 7 हत्या आरोपी मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार पुलिस घोर अपराधी बन चुकी है।” 📍दरभंगा, बिहार— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 5, 2026
''बिहार के नकारे निकम्मे और आपराधिक प्रवृति के मुख्यमंत्री को जनहित में हर गाँव टोला-टोला, गली-गली बड़े-बड़े वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगवा देने चाहिए जिसपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हो कि जनता अपनी जान की जिम्मेवार खुद होगी. जुल्मी बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद अपने जोखिम पर करे क्योंकि 7 हत्या आरोपी मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार पुलिस घोर अपराधी बन चुकी है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार
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