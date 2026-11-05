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भगवान राम-कृष्ण विवाद : बागेश्वर बाबा को तेजस्वी ने बताया 'ठगेश्वर शास्त्री', कहा- 'बिहार आए तो करेंगे जोरदार स्वागत'

पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

दरभंगा : बिहार के दरभंगा पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाबा बागेश्वर द्वारा की गई कृष्ण और राम की गई विवादित टिप्पणी पर निशाना साथा. तेजस्वी यादव ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक समाज बांटते रहे हैं अब वह भगवान में भी विभेद कर रहे हैं. उन्होंने बाबा बागेश्वर को 'ठगेश्वर शास्त्री' कहकर जोरदार हमला किया.

'ठगेश्वर शास्त्री भगवानों को बांट रहे'