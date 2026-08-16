ETV Bharat / state

'विपक्ष अब प्रदर्शन भी न करे तो क्या बैठा रहे..?' 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर एनडीए का तंज

तेजस्वी और सत्तापक्ष आमने-सामने : बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मानसून सत्र के दौरान गायब थे लेकिन अब बांकीपुर उप चुनाव में एनडीए के हार और प्रशांत किशोर की जीत के बाद तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने वाले हैं. छात्र पर गोली चलाने की घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज भवन मार्च करेंगे. राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे. 19 अगस्त को तेजस्वी राजभवन मार्च निकालेंगे. पहले डीजीपी को भी ज्ञापन दे चुके हैं.

''बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया है. जिन वजहों को लेकर तेजस्वी यादव लोकभवन मार्च करने वाले हैं सरकार ने उस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच चल रही है. जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी.'' - श्रवण कुमार, मंत्री एवं जेडीयू विधायक दल के नेता

'तेजस्वी को नेता विपक्ष की भूमिका बचानी है' : नीतीश कुमार के खास मंत्री श्रवण कुमार ने तो तेजस्वी यादव को लेकर यहां तक कहा है कि बिहार की जनता ने उन्हें पहले ही ना काबिल समझा है. इसलिए उन्हें सत्ता में आने नहीं दिया अब लोकतंत्र है जो उनकी इच्छा है करें. वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद तेजस्वी यादव विपक्ष की अपनी भूमिका को तलाश रहे हैं.

'लोकतंत्र में विपक्ष क्या बैठा रहेगा?' : तेजस्वी यादव के घोषणा के बाद एनडीए नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- ''विपक्ष यदि विरोध नहीं करेगा आंदोलन नहीं करेगा तो क्या बैठा रहेगा? लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका है.''

19 अगस्त को लोकभवन मार्च पर बिहार की राजनीति में गरमाहट (ETV Bharat)

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बदली सियासत : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद एनडीए में खलबली मची हुई है, क्योंकि बीजेपी वह सीट हारी है, जिसपर पिछले 30 सालों से लगातार जीतती रही है. एक तरह से बीजेपी का गढ़ था. राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है तेजस्वी यादव 2025 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से शांत बैठे हुए थे लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद उनकी विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठने लगा है. इसलिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं.

''बीजेपी के लिए यह चिंता की बात जरूर है, क्योंकि इसी साल विधान परिषद की आठ सीटों का भी चुनाव होना है. विपक्ष में प्रशांत किशोर के अलावा अगर तेजस्वी यादव ने भी मजबूती से एनडीए के लिए चुनौती पेश किया तो जिस प्रकार से अभी लोगों में नाराजगी है, उसका नुकसान एनडीए को हो सकता है. इसलिए एनडीए के नेता परेशान हैं.''- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

'आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है' : आरजेडी से अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कहा कि- ''राजद में बड़ी टूट होने वाली है. तेजस्वी यादव पर जनता की समस्याओं से भागने का आरोप एनडीए नेताओं की तरफ से पहले भी लगाया जाता रहा है, लेकिन अब तेजस्वी सड़क पर उतर रहे हैं.''

क्या वाकई तेजस्वी देंगे NDA को चुनौती : तेजस्वी के सड़क पर आने से निश्चित रूप से चुनौती मिलेगी, इसलिए एनडीए नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है. इसका बड़ा कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के कारण तेजस्वी यादव के पास अभी भी यादव और मुस्लिम का एक बड़ा वोट बैंक है. बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार में विलंब से आने के कारण उस वोट बैंक पर असर पड़ा है, लेकिन फिर से यदि सक्रिय होते हैं तो उनके समर्थकों में जोश आएगा.

ये भी पढ़ें- 19 अगस्त को RJD का राजभवन मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'बिहार को पुलिसिया स्टेट नहीं बनने देंगे'