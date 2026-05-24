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तेज प्रताप यादव ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन; बोले- "पूरा चांस है सीएम योगी दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे"

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव रविवार को विंध्याचल धाम पहुंचे.

तेज प्रताप यादव ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन
तेज प्रताप यादव ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 6:44 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 7:28 PM IST

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मिर्जापुर : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव रविवार को विंध्याचल धाम पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सपा मुखिया और मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि "मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं करता हूं. बिहार चुनाव में देखा होगा किस तरह से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में. उन्होंने कहा कि पूरा चांस है कि इस बार पूरा चांस है कि सीएम योगी फिर से दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे.

तेज प्रताप यादव ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि पूरा देश दुनिया समझ रहा है कि कॉकरोच किसको बोला गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉकरोच युवाओं को बोला गया है. युवा नौजवान का हम सपोर्ट करते हैं. क्योंकि खुद हम युवा और नौजवान हैं. आगे कॉकरोच पार्टी से क्या क्षति पहुंचेगी, क्या फायदा होगा, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन से ही पता चलेगा.


जनशक्ति जनता दल का भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मां की कृपा रही तो गठबंधन जरूर होगा. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि गठबंधन किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में संभव हो सकता है.

उन्होंने कहा कि रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरत की वस्तुओं के दाम अगर बढ़ रहा है तो सरकार उसको देखेगी. दाम बढ़ने को लेकर सरकार ने कहा है कि गाड़ी कम से कम इस्तेमाल करें.


चर्चित अभिनेता खेसारी लाल यादव की भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर वह टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आये. उन्होंने इसे खेसारी लाल यादव का व्यक्तिगत और राजनीतिक निर्णय बताया.


यह भी पढ़ें : लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, बोले-मन भटकता है तो आ जाते हैं काशी

Last Updated : May 24, 2026 at 7:28 PM IST

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