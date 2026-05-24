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तेज प्रताप यादव ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन; बोले- "पूरा चांस है सीएम योगी दोबारा सरकार बनाने का काम करेंगे"

तेज प्रताप यादव ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )