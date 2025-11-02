ETV Bharat / state

तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, अखिलेश को भी लपेटा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से महज चार दिन पहले राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है. जनशक्ति जनता दल (जजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर तीखे तेवर दिखाए. अनंत सिंह की गिरफ्तारी से लेकर पीएम मोदी के रोड शो, तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण दावे और अखिलेश यादव के बयान तक पर तेज प्रताप ने हर सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया.

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप: मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार अनंत सिंह की हालिया गिरफ्तारी पर तेज प्रताप ने कहा, “जिस तरीके की छवि है और जिनके ऊपर आपराधिक और क्रिमिनल मामले दर्ज हैं, वह तो गिरफ्तार होगा ही.” उन्होंने इसे कानून की कार्रवाई बताया और कहा कि ऐसे लोगों को कानून के दायरे में रहना चाहिए. गौरतलब है कि अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण समेत 70 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह 2020 में भी जेल से चुनाव जीतकर विधायक बने थे.

तेज प्रताप यादव का बयान (Etv Bharat)

पीएम मोदी के रोड शो पर कहा चुनाव है, लोग आएंगे ही: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में लगातार रोड शो पर सवाल उठने पर तेज प्रताप ने कहा, “सब लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं. चुनाव है तो लोग आएंगे ही.” उन्होंने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया और कहा कि जनता सब देख रही है. पीएम मोदी ने पिछले दो दिनों में पटना, गया और मुजफ्फरपुर में रोड शो किए हैं, जिनमें भारी भीड़ उमड़ी.

तेजस्वी के शपथ बयान पर तंज: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर कि “18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा”, तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, “अभी सरकार बनी नहीं है. कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे ही कहते रहेंगे.” उन्होंने इसे चुनावी जोश बताया, लेकिन साथ ही अपने भाई पर निशाना साधते हुए कहा कि बयानबाजी से सरकार नहीं बनती, जनादेश चाहिए.

अखिलेश यादव पर हमला: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान कि “सीएम नीतीश सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं” पर तेज प्रताप ने कहा, “अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा जाए? वह तो बाउंड्री फांद जाते हैं, गेट फांद जाते हैं. ऐसे दीवार फांदने वाले लोग क्या बोलेंगे?” यह तंज अखिलेश के उस पुराने वाकये की ओर इशारा था, जब उन्होंने लखनऊ में दीवार फांदकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.