गुंडा, मवाली.. भाई वीरेंद्र पर भड़के तेजप्रताप, कहा- बिहार को बर्बाद कर दिया
तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से भाई वीरेंद्र पर जमकर बरसे. इस दौरान उसे गुंडा और मवाली तक कह डाला.
Published : November 7, 2025 at 2:57 PM IST
पटना: बिहार की सियासत में शब्दों की मर्यादा खत्म होती जा रही है. लालू यादव के बड़े बेटे महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता भाई वीरेंद्र पर जमकर बरसे. तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) बनाया है और वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. बिहार चुनाव में उन्होंने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारा है.
महुआ विधानसभा क्षेत्र से जेजेडी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को 'गुंडा' और 'मवाली' तक करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की. यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आया है, जब परिवार के दो भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच टकराव की खबरें सुर्खियों में हैं.
पंचायत सचिव कांड से भड़का विवाद: तेज प्रताप का यह बयान मनेर क्षेत्र के पंचायत सचिव कांड से जुड़ा है. कुछ दिनों पहले भाई वीरेंद्र पर चंपारण निवासी एक पंचायत सेवक के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार का आरोप लगा था. इसकी ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद तेज प्रताप ने वीरेंद्र को खरीद-खोटी सुनाई थी. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र जैसे लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन गरीबों पर लाठीचार्ज कराने से बाज नहीं आते.
"चाहे आरजेडी के नेता हों या किसी अन्य दल के, ऐसे गुंडा-मवाली तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है." तेज प्रताप यदाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेजेडी
पूरा मामला भाई वीरेंद्र के उस मामले से जुड़ा है जिसमें उन्होंने मनेर विधानसभा क्षेत्र के महिनावां हाई स्कूल बूथ से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें RJD विधायक भाई वीरेंद्र की एक दारोगा से तीखी बहस हुई थी. दरअसल दारोगा एक वृद्ध महिला की पर्ची की जांच कर रहा था, जिस पर भाई वीरेंद्र भड़क उठे. उन्होंने पुलिसकर्मी से सवाल किया कि वे चेक करने वाले कौन होते है. इस दौरान उन्होंने जातिसूचक शब्द भी कहा. इस मामले उनपर मामला भी दर्ज किया गया है.
यह पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप ने आरजेडी या वीरेंद्र पर निशाना साधा हो. चुनावी माहौल में वे लगातार पार्टी पर हमलावर हैं. हाल ही में महुआ में तेजस्वी के प्रचार कार्यक्रम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि "सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले गरीब जनता को पिटवाते हैं."
भाइयों के बीच बढ़ती खाई: तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच का यह विवाद लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीतिक एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है. तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जेजेडी बनाकर महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि आरजेडी ने तेजस्वी को राघोपुर से टिकट दिया है. दोनों भाइयों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है.
