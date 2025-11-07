ETV Bharat / state

गुंडा, मवाली.. भाई वीरेंद्र पर भड़के तेजप्रताप, कहा- बिहार को बर्बाद कर दिया

पटना: बिहार की सियासत में शब्दों की मर्यादा खत्म होती जा रही है. लालू यादव के बड़े बेटे महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता भाई वीरेंद्र पर जमकर बरसे. तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) बनाया है और वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. बिहार चुनाव में उन्होंने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारा है.

महुआ विधानसभा क्षेत्र से जेजेडी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को 'गुंडा' और 'मवाली' तक करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की. यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आया है, जब परिवार के दो भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच टकराव की खबरें सुर्खियों में हैं.

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav social media)

पंचायत सचिव कांड से भड़का विवाद: तेज प्रताप का यह बयान मनेर क्षेत्र के पंचायत सचिव कांड से जुड़ा है. कुछ दिनों पहले भाई वीरेंद्र पर चंपारण निवासी एक पंचायत सेवक के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार का आरोप लगा था. इसकी ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद तेज प्रताप ने वीरेंद्र को खरीद-खोटी सुनाई थी. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र जैसे लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन गरीबों पर लाठीचार्ज कराने से बाज नहीं आते.

"चाहे आरजेडी के नेता हों या किसी अन्य दल के, ऐसे गुंडा-मवाली तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है." तेज प्रताप यदाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेजेडी