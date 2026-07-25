पटना में छात्रों का उग्र आंदोलन अचानक जश्न में बदला, तेजप्रताप के शामिल होते ही भड़का था गुस्सा
पेपर लीक के विरोध के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पटना में छात्रों ने जश्न मनाया और आंदोलन को समाप्त किया-
Published : July 25, 2026 at 8:31 PM IST
पटना: नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर दिल्ली समेत देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच शनिवार को आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे की खबर आते ही बिहार बंद के दौरान पटना की सड़कों पर भड़का छात्रों का गुस्सा अचानक जश्न में बदल गया. कई छात्रों ने इसे अपने आंदोलन की बड़ी जीत बताया.
यातायात संचालन हुआ सामान्य: इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे वापस लौटने लगे. पुलिस ने भी उनसे शांतिपूर्वक हटने का आग्रह किया जिसके बाद कुछ ही देर में डाकबंगला और आसपास के इलाकों में भीड़ कम होने लगी और आंदोलन समाप्त होने के साथ ही यातायात संचालन सामान्य हो गया.
राजधानी पटना में सबसे ज्यादा असर: हालांकि इससे पहले नीट पेपर लीक, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को बुलाए गए बिहार बंद का सबसे ज्यादा असर राजधानी पटना के गांधी मैदान और कोतवाली थाना क्षेत्र में देखने को मिला. सुबह 10 बजे से ही गांधी मैदान के आसपास छात्र जुटने लगे थे. देखते ही देखते रामगुलाम चौक आंदोलन का केंद्र बन गया, जहां पुलिस और छात्रों के बीच पहली झड़प हुई.
पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का समर्थन: इसके बाद आंदोलन ने तेजी पकड़ी और कुछ ही देर में प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एग्जीबिशन रोड के रास्ते डाकबंगला चौराहे की ओर बढ़ गए. सुबह करीब 11 बजे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी रामगुलाम चौक पहुंचे. उन्होंने रामगुलाम की प्रतिमा पर चढ़कर छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया. तेज प्रताप के पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों का उत्साह और बढ़ गया.
अतिरिक्त जवान हुए तैनात: इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र एकजुट होकर आगे बढ़े और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए, जबकि पुलिस की एक जिप्सी को पलटकर उसमें भी तोड़फोड़ की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले से तैनात पुलिस बल के साथ अतिरिक्त जवानों को भी मोर्चे पर लगाया गया.
कई घंटों तक चला आंदोलन: वहीं डाकबंगला चौराहे पर पहुंचने के बाद आंदोलन लगातार कई घंटों तक चलता रहा. हालांकि, बिहार बंद का आह्वान करने वाले छात्र संगठन आइसा के कई प्रमुख नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार रात ही हिरासत में ले लिया था. इसका असर शनिवार के प्रदर्शन में देखने को मिला. छात्र अलग-अलग समूहों में डाकबंगला, फ्रेजर रोड और आसपास के इलाकों में पहुंचते रहे.
नेतृत्व विहीन आंदोलन: पुलिस एक रास्ते से उन्हें हटाती तो कुछ देर बाद दूसरे रास्ते से प्रदर्शनकारी फिर पहुंच जाते. हालांकि प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से नेतृत्व विहीन होने के कारण छात्र किसी एक स्थान पर लंबे समय तक डटे नहीं रह सके. जैसे ही पुलिस बल उनकी ओर बढ़ते, प्रदर्शनकारी दूसरी दिशा में निकल जाते. यह क्रम करीब चार घंटे तक जारी रहा. प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मुख्य मांग नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी.
राजद विधायक का समर्थन: इसके साथ ही छात्र जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का भी विरोध कर रहे थे. बंद का आह्वान वामपंथी छात्र संगठनों ने किया था, लेकिन मौके पर मौजूद कई छात्र अलग-अलग मांगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान दोपहर 2 बजे राजद विधायक गौतम कृष्ण ने डाक बंगला चौराहा पहुंचकर छात्रों को समर्थन दिया.
लड़ाई की पहली बड़ी सफलता: केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी लड़ाई की पहली बड़ी सफलता है. उनका कहना था कि सरकार को अब शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करना होगा ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
"नए शिक्षा मंत्री अच्छे तरीके से शिक्षित हो, हमारी अपेक्षा है कि वह निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करें और छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाएं." - प्रदर्शनकारी छात्र
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