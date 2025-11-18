'सुन लो जयचंदों..' तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य के समर्थन में छेड़ी जंग
रोहिणी आचार्य मामले में तेज प्रताप यादव खुलकर सामने आए और अपनी बहन का समर्थन किया. उन्होंने जयचंदों पर कार्रवाई की बात कही.
Published : November 18, 2025 at 9:51 AM IST
पटना: रोहिणी आचार्य का मामला बढ़ते जा रहा है. एक ओर जहां सत्ता पक्ष रोहिणी आचार्य के साथ व्यवहार को गलत बता रहे हैं. वहीं तेज प्रताप यादव ने भी बहन के समर्थन में जंग छेड़ दी है. उन्होंने बिना किसी के नाम लिए जयचंदों पर कार्रवाई की बात कही. कहा कि बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी.
'दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा': जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन किया. कहा कि 'हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा.
हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!#जयचंद pic.twitter.com/MPVzBGv1kS— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 17, 2025
'मेरी बहन के साथ अपमान': तेज प्रताप ने कहा कि 'हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है. मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है. सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी.
क्या है मामला: पिछले मई महीने में अनुष्का यादव प्रकरण मामले में लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़े. कई सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.
रिजल्ट के बाद विवाद: इसी बीच बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद रोहिणी आचार्य का मामला तुल पकड़ लिया है. 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वह राजनीति और अपना परिवार छोड़ रही हैं. उन्होंने संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कहने पर वह ऐसा फैसला ले रहीं है.
I’m quitting politics and I’m disowning my family …— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025
This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s
दुर्व्यवहार का आरोप: रोहिणी आचार्य के द्वारा लालू परिवार को छोड़ने का मामला काफी बढ़ गया. इसके अगले दिन 16 नवंबर को उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र किया. लिखा कि उन्हें गंदी कहा जा रहा है. गालियां दी जा रही है. किडनी के बदले उन्होंने करोड़ रुपये और लोकसभा चुनाव में टिकट लिया.
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
'रोहिणी ने कहा-उन्हें गाली दी गयी': रोहिणी आचार्य ने लिखा कि 15 नवंबर को एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी.
कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए…
सत्ता पक्ष ने उठाया सवाल: बता दें कि इस तरह का मामला सामने आने के बाद एक ओर सत्ता पक्ष इसे गलत बता रहे हैं, वहीं लालू परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है. राजद नेताओं ने भी इस मामले से किनारा कर लिया है. कई नेताओं ने तो यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हैं.
ये भी पढ़ें:
- 'हिस्ट्रीशीटर रमीज कैसे लालू यादव के घर में रह रहा..' रोहिणी आचार्य के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान
- लालू परिवार में बढ़ा आंतरिक कलह, रोहिणी आचार्य के बाद रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी हुईं रवाना
- तेजस्वी यादव पर बरसीं रोहिणी आचार्य, परिवार से निकलवाने का लगाया आरोप, चुनाव में हार के लिए ठहराया जिम्मेदार
- 'मैं गंदी हूं, पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई, मेरी गलती है...', रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली
- 'तेजस्वी ने मुझे घर से निकाला, सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा' रोहिणी का बड़ा आरोप