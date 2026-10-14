'युवाओं की एकजुटता से डरी केंद्र और प्रदेश सरकार'
करहल विधायक तेज प्रताप यादव का भाजपा पर तीखा हमला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:47 PM IST
मैनपुरी: करहल विधायक एवं पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के आंदोलन से डरी और सहमी हुई है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार का यह रवैया लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है.
कई मुद्दों पर रखी बात: क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भ्रमण और जनसंपर्क के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन, अयोध्या की राजनीति, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी.
राम के नाम पर राजनीति: अयोध्या विधानसभा सीट और आगामी चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था और आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिलने की उम्मीद है. उन्होंने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने और आस्था का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि जनता सरकार के कामकाज का हिसाब लेगी और आगामी चुनाव में अयोध्या की जनता भी अपना फैसला सुनाएगी.
मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा: मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रुख का समर्थन किया. उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर एक ही व्यक्ति के दो से तीन वोट होने और फर्जी नाम जोड़ने की शिकायतें सामने आई हैं. उनके अनुसार, पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुछ मामलों में कथित गड़बड़ियों को पकड़ा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले भी चुनाव आयोग को साक्ष्यों के साथ शिकायत दे चुकी है और संबंधित अधिकारियों को भी तथ्यों से अवगत कराया गया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की मांग की.
2027 में सपा की सरकार बनने का दावा: आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संगठन के स्तर पर लगातार काम कर रही है और कार्यकर्ता गांव-गांव तक जनता से संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों का चयन पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कामकाज से परेशान है. तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी.
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