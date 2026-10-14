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'युवाओं की एकजुटता से डरी केंद्र और प्रदेश सरकार'

तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: करहल विधायक एवं पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के आंदोलन से डरी और सहमी हुई है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार का यह रवैया लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है.

सरकार युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती: तेज प्रताप यादव (Video Credit: ETV Bharat) कई मुद्दों पर रखी बात: क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भ्रमण और जनसंपर्क के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन, अयोध्या की राजनीति, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी.

क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भ्रमण और जनसंपर्क (Photo Credit: ETV Bharat)

राम के नाम पर राजनीति: अयोध्या विधानसभा सीट और आगामी चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था और आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिलने की उम्मीद है. उन्होंने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने और आस्था का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि जनता सरकार के कामकाज का हिसाब लेगी और आगामी चुनाव में अयोध्या की जनता भी अपना फैसला सुनाएगी. 'युवाओं की एकजुटता से डरी केंद्र और प्रदेश सरकार' (Photo Credit: ETV Bharat)