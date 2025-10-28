'जननायक' कहने पर तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप यादव, कह दी बड़ी बात
तेज प्रताप के एक बयान से खलबली मच गई. उन्होंने तेजस्वी को 'जननायक' कहने पर हमला बोला और कहा हम लालू की छत्रछाया में नहीं.
Published : October 28, 2025 at 1:03 PM IST
पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 'बिहार के नायक' पोस्टर पर तेज प्रताप यादव ने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे. लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्रछाया है. दोनों जननायक नहीं हैं.' साथ ही तेज प्रताप ने चैलेंज करते हुए कहा है कि उनपर उनके पिता का प्रभाव नहीं है और वह अपने दम पर राजनीति करके दिखाएंगे.
'तेजस्वी और राहुल पर छत्रछाया है': तेज प्रताप ने कहा कि हमारे ऊपर उनकी (लालू यादव) छत्र छाया नहीं है. हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है. हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने बल पर करके दिखाएंगे. तेज प्रताप ने कहा कि सच्चे जननायक कौन हैं? कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये जननायक हैं. अब जनता क्या चाहती है?
#WATCH पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, " कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे... लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है। हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया नहीं है। हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र… pic.twitter.com/ysh9a85k43— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
"जिन्हें लोग जननायक कह रहे हैं, उन्हें जननायक नहीं कहना चाहिए. लालू जी का प्रभाव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर है, अगर वे दोनों अपने दम पर कुछ कर सकें तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है."- तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल
बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है. ऐसे में बिहार की सियासत में जमकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है. महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को कई पोस्टर और होर्डिंग्स में जननायक के तौर पर पेश किया गया है. इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए हैं.
#WATCH पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, " बिहार की जनता जानती है कि नायक कौन है और खलनायक कौन है। लोग लालू यादव के परिवार को खलनायक मानते हैं जिन्होंने बिहार को लूटा है, बिहार की आर्थिक स्थिति को खराब किया और बिहार की… pic.twitter.com/3z1m4kKQPY— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
सम्राट चौधरी ने किया था हमला: सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को पोस्टर में आरजेडी की तरफ से नायक बताए जाने को लेकर हमला किया था. उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा था, बिहार की जनता जानती है कि नायक कौन है और खलनायक कौन है.
"लोग लालू यादव के परिवार को खलनायक मानते हैं जिन्होंने बिहार को लूटा है, बिहार की आर्थिक स्थिति को खराब किया और बिहार की समृद्धि को बर्बाद किया है."- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
जननायक का मतलब: जननायक शब्द का मतलब जनता का नायक होता है. ये नाम जनता की तरफ से अपने नेता या किसी महान शख्स को दिया जाता है. देश और बिहार में कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक के तौर पर जाना जाता है. कई लोगों के आगे यूं तो जननायक शब्द लगा दिया जाता है, लेकिन असली जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को मिली थी.
#WATCH पटना, बिहार: RJD नेता तेजस्वी यादव का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिस पर लिखा है " बिहार का नायक"। pic.twitter.com/3y6nh2Ejep— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
महुआ से उम्मीदवार हैं तेज प्रताप: तेज प्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर महागठबंधन से राजद के मुकेश रोशन, एनडीए के लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह और AIMIM के अमित कुमार ताल ठोक रहे हैं. जन सुराज से इंद्रजीत प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है. कुल मिलाकर यहां 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.
