ETV Bharat / state

'जननायक' कहने पर तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप यादव, कह दी बड़ी बात

पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 'बिहार के नायक' पोस्टर पर तेज प्रताप यादव ने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे. लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्रछाया है. दोनों जननायक नहीं हैं.' साथ ही तेज प्रताप ने चैलेंज करते हुए कहा है कि उनपर उनके पिता का प्रभाव नहीं है और वह अपने दम पर राजनीति करके दिखाएंगे.

'तेजस्वी और राहुल पर छत्रछाया है': तेज प्रताप ने कहा कि हमारे ऊपर उनकी (लालू यादव) छत्र छाया नहीं है. हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है. हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने बल पर करके दिखाएंगे. तेज प्रताप ने कहा कि सच्चे जननायक कौन हैं? कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये जननायक हैं. अब जनता क्या चाहती है?

"जिन्हें लोग जननायक कह रहे हैं, उन्हें जननायक नहीं कहना चाहिए. लालू जी का प्रभाव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर है, अगर वे दोनों अपने दम पर कुछ कर सकें तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है."- तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल

बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है. ऐसे में बिहार की सियासत में जमकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है. महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को कई पोस्टर और होर्डिंग्स में जननायक के तौर पर पेश किया गया है. इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए हैं.