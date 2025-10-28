ETV Bharat / state

'जननायक' कहने पर तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप यादव, कह दी बड़ी बात

तेज प्रताप के एक बयान से खलबली मच गई. उन्होंने तेजस्वी को 'जननायक' कहने पर हमला बोला और कहा हम लालू की छत्रछाया में नहीं.

Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 28, 2025 at 1:03 PM IST

3 Min Read
पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 'बिहार के नायक' पोस्टर पर तेज प्रताप यादव ने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे. लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्रछाया है. दोनों जननायक नहीं हैं.' साथ ही तेज प्रताप ने चैलेंज करते हुए कहा है कि उनपर उनके पिता का प्रभाव नहीं है और वह अपने दम पर राजनीति करके दिखाएंगे.

'तेजस्वी और राहुल पर छत्रछाया है': तेज प्रताप ने कहा कि हमारे ऊपर उनकी (लालू यादव) छत्र छाया नहीं है. हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है. हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने बल पर करके दिखाएंगे. तेज प्रताप ने कहा कि सच्चे जननायक कौन हैं? कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये जननायक हैं. अब जनता क्या चाहती है?

"जिन्हें लोग जननायक कह रहे हैं, उन्हें जननायक नहीं कहना चाहिए. लालू जी का प्रभाव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर है, अगर वे दोनों अपने दम पर कुछ कर सकें तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है."- तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल

बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है. ऐसे में बिहार की सियासत में जमकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है. महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को कई पोस्टर और होर्डिंग्स में जननायक के तौर पर पेश किया गया है. इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए हैं.

सम्राट चौधरी ने किया था हमला: सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को पोस्टर में आरजेडी की तरफ से नायक बताए जाने को लेकर हमला किया था. उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा था, बिहार की जनता जानती है कि नायक कौन है और खलनायक कौन है.

"लोग लालू यादव के परिवार को खलनायक मानते हैं जिन्होंने बिहार को लूटा है, बिहार की आर्थिक स्थिति को खराब किया और बिहार की समृद्धि को बर्बाद किया है."- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

जननायक का मतलब: जननायक शब्द का मतलब जनता का नायक होता है. ये नाम जनता की तरफ से अपने नेता या किसी महान शख्स को दिया जाता है. देश और बिहार में कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक के तौर पर जाना जाता है. कई लोगों के आगे यूं तो जननायक शब्द लगा दिया जाता है, लेकिन असली जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को मिली थी.

महुआ से उम्मीदवार हैं तेज प्रताप: तेज प्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर महागठबंधन से राजद के मुकेश रोशन, एनडीए के लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह और AIMIM के अमित कुमार ताल ठोक रहे हैं. जन सुराज से इंद्रजीत प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है. कुल मिलाकर यहां 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.

BIHAR ELECTION 2025
LALU PRASAD YADAV
PATNA NEWS
बिहार चुनाव 2025
TEJ PRATAP YADAV

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

