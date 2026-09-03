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लालू के 'लाल' पहुंचे राधा रानी के द्वार: बरसाना में टेका मत्था, संतों से लिया आशीर्वाद

जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे तेज प्रताप यादव ( Photo Credit: ETV Bharat )

गौसेवा और संतों से आशीर्वाद: बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने अपनी मथुरा यात्रा की शुरुआत बरसाना के रमेश बाबा की गौशाला माताजी गौशाला से की. तेज प्रताप यादव ने गौसेवा कर संतों का आशीर्वाद लिया.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल होने के लिए हर कोई मथुरा पहुंच रहा है. इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर बुधवार को मथुरा पहुंचे.

राधा-रानी का दर्शन: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव करीब 3 घंटे गौशाला में रहने के बाद बुधवार की शाम को बरसाना में श्री लाडली राधा रानी मंदिर में दर्शन किया.

मथुरा: तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर तेज प्रताप यादव (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्रजभूमि से है खास लगाव: बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन बरसाना आते रहते हैं. कभी वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण तो कभी यमुना नदी के किनारे नाव में बैठकर सैर करते हैं, कभी शिव के मंदिर में जाकर शिव का रूप धारण करते हैं. अपनी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा के दौरान तेजप्रताप यादव श्रीकृष्ण की नगरी में सभी प्रमुख मंदिरों में जाकर मत्था टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे.

मथुरा में तेज प्रताप यादव ने गौ सेवा की (Photo Credit: ETV Bharat)

अक्सर देखा जाता है कि तेजप्रताप यादव त्यौहारों पर अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर लेते हैं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की आराधना भी करते हैं. इन दिनों पूर्व विधायक तेजप्रताप यादव राजनीतिक गतिविधियों से दूर ब्रज पहुंचकर कृष्ण भक्ति में समय बिता रहे हैं.

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