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'वीडियो वायरल कर दूंगा..' तेजप्रताप यादव को मिली धमकी

पटना: बिहार के पूर्व मंत्री और जेजेडी नेता तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने एक मोबाइल नंबर से फोन आने और फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा खुद को एक मीडिया हाउस से जुड़ा बताया जाने की बात कही है. तेजप्रताप ने धमकी के साथ ब्लैकमेलिंग और पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है.

तेजप्रताप यादव को मिली धमकी

तेजप्रताप यादव ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजकर 11 मिनट पर मोबाइल नंबर 7520322647 से उनके पास फोन आया. उनका आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ बताया. बातचीत के दौरान उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की है.

"आज दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर मुझे मोबाइल नंबर 7520322647 से फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ बताते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और पैसे की मांग करने का प्रयास किया."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल

वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप

तेज प्रताप यादव का आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी दी और इसके बदले पैसे की मांग की. उन्होंने इसे धमकी और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला बताया है.