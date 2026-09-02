'वीडियो वायरल कर दूंगा..' तेजप्रताप यादव को मिली धमकी
तेजप्रताप यादव को धमकी मिली है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : September 2, 2026 at 8:33 PM IST
पटना: बिहार के पूर्व मंत्री और जेजेडी नेता तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने एक मोबाइल नंबर से फोन आने और फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा खुद को एक मीडिया हाउस से जुड़ा बताया जाने की बात कही है. तेजप्रताप ने धमकी के साथ ब्लैकमेलिंग और पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है.
तेजप्रताप यादव को मिली धमकी
तेजप्रताप यादव ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजकर 11 मिनट पर मोबाइल नंबर 7520322647 से उनके पास फोन आया. उनका आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ बताया. बातचीत के दौरान उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की है.
धमकी, ब्लैकमेलिंग और पैसे की मांग के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 2, 2026
आज दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर मुझे मोबाइल नंबर 7520322647 से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ बताते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर… pic.twitter.com/rU19zUd9Zw
"आज दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर मुझे मोबाइल नंबर 7520322647 से फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ बताते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और पैसे की मांग करने का प्रयास किया."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल
वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप
तेज प्रताप यादव का आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी दी और इसके बदले पैसे की मांग की. उन्होंने इसे धमकी और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला बताया है.
पूर्व मंत्री ने यह भी दावा किया है कि पार्टी से जुड़े कई अन्य लोगों को भी फोन कर परेशान किया जा रहा है. हालांकि, इस मामले में फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान अभी सामने नहीं आई है और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है.
सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग
तेजप्रताप यादव ने इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने संबंधित मोबाइल नंबर की जांच कर फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान करने की अपील की है. साथ ही आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
जेजेडी अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह की धमकी, ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है.
मेरी सुरक्षा को लेकर केंद्र एवं बिहार सरकार से गंभीर अपील— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 30, 2026
पिछले कई दिनों से मेरी सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। दो दिन पूर्व मेरे आवास के बाहर दो शराब के नशे में लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद सचिवालय थाना को सूचना देकर पुलिस के हवाले किया गया। इसके…
जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज किए जाने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान और धमकी के पीछे की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
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