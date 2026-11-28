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'अनंत सिंह की बेटी की शादी के खर्च पर हो ED-CBI जांच..' बोले तेज प्रताप- 'आनंद मोहन अपराधी'

तेज प्रताप यादव ( ETV Bharat )

पटना: मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शाही शादी और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुए कथित करोड़ों रुपये के खर्च पर सवाल उठाए और इसकी केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की.

शादी के शाही खर्च पर उठाए सवाल

25 नवंबर को हुई अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में लाखों मेहमान शामिल हुए थे और इसके भव्य इंतजामों की चर्चा देश-विदेश तक हुई. इस भारी-भरकम खर्च पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने पहले तो कहा कि यह उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए उन्होंने खर्च किया, लेकिन तुरंत ही इसे गलत ठहराते हुए कहा कि किसी भी शादी में इतना अधिक पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जाना चाहिए.