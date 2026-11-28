'अनंत सिंह की बेटी की शादी के खर्च पर हो ED-CBI जांच..' बोले तेज प्रताप- 'आनंद मोहन अपराधी'
Tej Pratap Yadav: अनंत सिंह की बेटी की शादी के खर्च पर तेज प्रताप ने उठाए सवाल, आनंद मोहन को बताया अपराधी. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : November 28, 2026 at 8:02 AM IST
पटना: मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शाही शादी और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुए कथित करोड़ों रुपये के खर्च पर सवाल उठाए और इसकी केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की.
शादी के शाही खर्च पर उठाए सवाल
25 नवंबर को हुई अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में लाखों मेहमान शामिल हुए थे और इसके भव्य इंतजामों की चर्चा देश-विदेश तक हुई. इस भारी-भरकम खर्च पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने पहले तो कहा कि यह उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए उन्होंने खर्च किया, लेकिन तुरंत ही इसे गलत ठहराते हुए कहा कि किसी भी शादी में इतना अधिक पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जाना चाहिए.
ED और CBI जांच की मांग
तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शादी में करोड़ों रुपये किस तरह से खर्च किए गए और इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसका पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच करवाई जानी चाहिए.
आनंद मोहन को बताया अपराधी, जेल भेजने की वकालत
पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महीने के भीतर सरेंडर करने के आदेश पर भी तेज प्रताप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आनंद मोहन को सीधे तौर पर 'अपराधी' करार देते हुए कहा कि ऐसी छवि वाले सभी लोगों को जेल के भीतर ही रहना चाहिए और राज्य सरकार को अपने जेल मैन्युअल में भी आवश्यक सुधार करना चाहिए.
सत्ता पक्ष पर साधा निशाना
आनंद मोहन के सरेंडर से जुड़े सवाल पर तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो वे अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं. सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार सचमुच कानून-व्यवस्था को ठीक से चलाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी ही पार्टी में भरे पड़े आधे से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए.
"जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं उन्हें जेल में ही रहना चाहिए, और जहां तक अनंत सिंह की बेटी की शादी का सवाल है, तो इस तरह पानी की तरह बहाए गए करोड़ों रुपये की ईडी और सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि आखिर यह पैसा आया कहां से."-तेज प्रताप यादव, पूर्व मंत्री
यश माहेश्वरी की टिप्पणी पर भड़के तेज प्रताप
इस दौरान तेज प्रताप यादव ने स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी द्वारा छठ महापर्व को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक कॉमेडी पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए ऐसे लोगों को 'आसुरी शक्ति' करार दिया और प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.
सरेंडर की डेडलाइन पर टिकी निगाहें
गौरतलब है कि न्यायिक आदेशों के तहत बिहार के इन दोनों बाहुबली नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. एक ओर जहां कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को 4 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद आनंद मोहन को सरेंडर करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है.
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