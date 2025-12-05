ETV Bharat / state

तेज प्रताप इस पूर्व IPS के खिलाफ पहुंचे थाने, अमिताभ दास ने ऐसा क्या कहा, जानिए

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूर्व IPS अमिताभ दास के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई है.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 8:12 AM IST

पटना: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. तेज प्रताप ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया X पर साझा की. बताया कि अमिताभ दास द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके बारे में की गई कथित आपत्तिजनक और मनगढ़ंत टिप्पणियों से वे व्यथित हैं.

'छवि धूमिल करने की कोशिश': तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि अमिताभ कुमार दास ने जानबूझकर उनकी छवि धूमिल करने की नीयत से निजी जीवन से जुड़े मुद्दों पर गलत और आधारहीन बातें प्रसारित की, जो न केवल मानहानिकारक हैं, बल्कि एक जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति के लिए अत्यंत अनुचित भी हैं. उन्होंने इसे बेहद दुखद और असहनीय बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक छवि पर सीधा आघात करती हैं.

'गोपनीयता का उल्लंघन': तेज प्रताप यादव ने कहा कि अमिताभ दास की टिप्पणियों की प्रकृति उदंड और दुर्भावनापूर्ण है, जिसके कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा. शिकायत में तेज प्रताप ने यह दावा किया है कि दास द्वारा निजी जीवन से जुड़े आंतरिक पारिवारिक मुद्दों पर अनुचित टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन है, बल्कि यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी है.

'शबनम कांड का उल्लेख': तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में संकेत दिया कि अमिताभ दास का नाम इससे पहले भी विवादों में रहा है. उन्होंने विशेष रूप से शबनम कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि दास का आचरण पूर्व में भी सवालों के घेरे में रहा है. शबनम नाम की महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगायी थी. पूर्व IPS को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है.

तेज प्रताप के एक्शन में चर्चा में पूर्व आईपीएस: तेज प्रताप द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर किसी भी व्यक्ति, विशेषकर पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, बिना आधार के व्यक्तिगत हमले करना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करेगी.

पूर्व IPS अमिताभ दास
पूर्व IPS अमिताभ दास

क्या है मामला?: दरअसल, तेज प्रताप अब विधायक नहीं रहें. इस कारण उनके आवास 26 स्ट्रैंड रोड का बांग्ला लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित किया गया है. इन्हें एससीएसटी कल्याण मंत्री बनाया गया है. सरकार के इस फैसले पर अमिताभ दास ने एक मीडिया चैनल में कहा कि तेज प्रताप दो पत्नियों के पति हैं. सरकारी आवास छीने जाने पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. वे किसी के साथ भी रह सकते हैं.

1994 बैच के आईपीएस: अमिताभ दास बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस हैं. साल 2018 में सरकार ने उन्हें अनफिट घोषित करते हुए रिटायर कर दिया था. अब अमिताभ दास अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करते रहते हैं.

संपादक की पसंद

