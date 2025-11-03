ETV Bharat / state

'तेजस्वी के राघोपुर में 2 जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे..' तेजप्रताप बोले- 'राहुल गांधी जिंदगी भर मछली पकड़ते रहेंगे'

''तेजस्वी यादव भी रविवार को महुआ गए हुए थे और वहां के विधायक ने लाठीचार्ज कराया. जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो लोग गरीब जनता को पिटवा रहे हैं.'' - तेजप्रताप यादव, महुआ उम्मीदवार, जेजेडी

'राघोपुर में दो-दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे' : जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने मीडिया के सामने दावा किया कि वो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे. मीडियाकर्मियों ने जब उनके विधानसभा क्षेत्र महुआ का हाल पूछा तो उन्होंने महुआ विधायक पर लाठीचार्ज कराने का आरोप लगाया.

पटना : बिहार विधानसभा चुना व में लालू यादव के दो बेटों तेजप्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी खाईं गहरी होती जा रही है. तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई की चेतावनी को नजरअंदाज कर कल महुआ में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया. जिससे नाराज तेजप्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के वादे को दोहराया है.

तेजस्वी के विधानसभा में तेजप्रताप का उड़नखटोला : तेजप्रताप यादव सोमवार को राघोपुर में चुनाव प्रचार करने गए हैं. वो अपने पार्टी के प्रत्याशी को लेकर प्रचार करने गए हैं. उन्होंने कहा कि राघोपुर में दो-दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि महुआ में कल तेजस्वी गए थे प्रचार करने. कार्यकर्ता से मारपीट करवा दिए हैं. वीडियो वायरल हुआ है, देखिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं. जनता सब देख रही है.

'राहुल गांधी को रसोइयां होना चाहिए था..' : मीडिया कर्मियों ने जब राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले मुद्दे पर सवाल किया तो तेजप्रताप ने तुरंत जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रसोइया होना चाहिए था. क्योंकि मछली पकड़ने और जलेबी छानने से कुछ नहीं होता. ये जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे और देश अंधकार में चला जाएगा.

"राहुल गांधी जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे. देश अंधकार में चला जाएगा. रोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन, यहां रोज़गार मिल ही नहीं रहा. जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे, उन्हें तो रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में क्यों आ गए."- तेजप्रताप यादव, महुआ उम्मीदवार, जेजेडी

जनता किसे देगी तरजीह? : कुल मिलाकर देखे तो तेजप्रताप आज अपने ही भाई तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने राघोपुर चले गए. देखना है कि जनता किसे तरजीह देती है? तेजप्रताप शुरू से ही कहते रहे हैं कि अगर तेजस्वी महुआ जायेंगे तो वो राघोपुर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे. आज अपने कहे अनुसार वो राघोपुर गए. 6 नवंबर को राघोपुर और महुआ में पहले चरण का चुनाव होना है. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

