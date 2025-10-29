ETV Bharat / state

जनाजे में शामिल होने हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेज प्रताप यादव, कब्र पर डाली मिट्टी

जनाजे में शामिल होने हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेज प्रताप यादव ( तेज प्रताप यादव X अकाउंट )