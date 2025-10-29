ETV Bharat / state

जनाजे में शामिल होने हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेज प्रताप यादव, कब्र पर डाली मिट्टी

महुआ में तेजप्रताप यादव एक अंतिम यात्र में शामिल होने हेलीकॉप्टर से पहुंचे. मोहम्मद हुसैन के जनाजे को कंधा दिया और कब्र पर मिट्टी डाली.

Tej Pratap Yadav
जनाजे में शामिल होने हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेज प्रताप यादव (तेज प्रताप यादव X अकाउंट)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2025 at 5:15 PM IST

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय शेष बचे हैं. ऐसे में सभी दल ताबड़तोड़ प्रचार अभियान कर रहे हैं. आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इस दौरान तेज प्रताप का शाही अंदाज भी देखने को मिला, जहां वह कब्र में मिट्टी डालने हेलीकॉप्टर से पहुंचे.

मिट्टी डालने हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेज प्रताप: तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. उस क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन की निधन की जानकारी होने के बाद, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर से महुआ पहुंच गए और हुसैन के जनाजे में कंधा लगाया और कब्र पर जाकर मिट्टी डाला है.

महुआ की जनता से जुड़ने की कोशिश: लंबे समय से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग हैं. जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो होने के बावजूद भी अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ में लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. बिहार के कई जगहों पर तेज प्रताप यादव को कई कार्यक्रम में शामिल होना था लेकिन महुआ के डोगरा में हेलीकॉप्टर लेकर उतर गये और मोहम्मद हुसैन के मैयत में शामिल हुए हैं.

बिहार चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज (ETV Bharat)

उड़न खटोले से उड़ान भर रहे तेज प्रताप: बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव के मैदान में दम दिखाने को तैयार हैं. तेजस्वी यादव जहां राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के लिए प्रचार कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव भी उड़न खटोले से उड़ान भर रहे हैं.

बुधवार को तेज प्रताप यादव ने बिक्रमगंज में अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया है. जनशक्ति जनता दल के लिए तेज प्रताप यादव प्रचार कर रहे हैं. बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार दिनेश कुमार सूर्या उर्फ दिनेश यादव के समर्थन में जनसभा किया. वहीं भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार सिकंदर कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया.

बिक्रमगंज में तेज प्रताप का चुनाव प्रचार: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल का गठन किया है और उन्होंने 21 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने भी हेलीकाप्टर के जरिए चुनाव प्रचार शुरू किया है. आज तेज प्रताप हेलीकॉप्टर से रोहतास जिले के बिक्रमगंज पहुंचे और वहां चुनाव प्रचार किया.

"जनशक्ति जनता दल के पक्ष में लहर है और इस बार हम मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं. बिहार की जनता का भरोसा हमारे दल पर है हम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे."- तेज प्रताप यादव, महुआ उम्मीदवार, जनशक्ति जनता दल

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तमाम संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करने की घोषणा कर चुके हैं. इसके अलावा पत्रकारों के लिए हर कमिश्नरी में प्रेस क्लब बनाया जाएगा और हॉस्टल बनाने की योजना भी है.

"हमने जो भी वायदे किए हैं उसे पूरे करने का काम करेंगे. अगर हमारी सरकार आई तो हम बिहार में ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

