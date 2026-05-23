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लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, बोले-मन भटकता है तो आ जाते हैं काशी

तेज प्रताप मंदिर परिसर में करीब 15 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठे, ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप भी किया

तेज प्रताप यादव.
तेज प्रताप यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 6:52 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव शनिवार को वाराणसी पहुंचे. यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर महादेव के दर्शन-पूजन किए. इसके साथ ही विधि विधान से जलाभिषेक भी किया. तेज प्रताप मंदिर परिसर में करीब 15 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और महादेव की आराधना में ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप भी किया. उन्होंने कहा कि कई दिनों से मन भटक रहा था, बाबा ने बुलाया, इसीलिए काशी चला आया.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यूं तो राजनीतिक कारणों से काफी अधिक जाने जाते रहे हैं, मगर बीते कुछ साल से उन्होंने अपने आपको धार्मिका कर्यों में इतना रमा लिया है कि अब किसी न किसी धार्मिक स्थल पर दिख जाते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को अच्छे व्यवहार और सनातन का सम्मान करने की सीख भी देनी शुरू कर दी है. अकसर सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव की वीडियोज दिख जाया करती हैं, जिसमें वे कहीं गांव के लोगों के साथ हैं तो कहीं मन्दिर या गुरुद्वारा में दिखेंगे.

बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के किए दर्शन-पूजन

तेज प्रताप यादव ने महादेव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और अभिषेक भी किया. इतना ही नहीं, वे लगभग 15 मिनट तक मन्दिर परिसर में ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप किया. इसके बाद तेज प्रताप बाबा श्री काल भैरव के दर्शन के लिए गए. वहां मन्दिर के पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन कार्य संपन्न कराया. उन्होंने कहा कि, काशी आकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है. कई दिनों से मन भटक रहा था. बाबा ने बुलाया, इसीलिए मैं काशी चला आया. मेरी बाबा विश्वनाथ के प्रति हमेशा से गहरी श्रद्धा रही है.

महाकाल के भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता

तेज प्रताप के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 19 अप्रैल, 2026 एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ‘जो सच्चे दिल से महाकाल की भक्ति करता है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. जो महाकाल के भक्त को दुश्मन बनाएगा, वो इस संसार में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल की शक्ति होती है.' इस पोस्ट में तेज प्रताप ने अपनी एक तस्वीर लगाई हुई है, जिसमें वे भगवा वस्त्र धारण कर पहाड़ पर तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए हैं, त्रिपुंड धारण किया हुआ है. साथ ही गले में रूद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई हैं.

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