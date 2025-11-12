कोरबा में 2 तहसीलदारों की पिटाई, संगठन ने की शासन से सुरक्षा की मांग
मारपीट की इस घटना में तहसीलदारों को गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने अबतक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
कोरबा: मंगलवार की रात 2 तहसीलदारों के साथ मारपीट की घटना घटित हुई. तहसीलदार संगठन के मुताबिक कोयलांचल क्षेत्र दीपका और हरदीबाजार के 2 तहसीलदारों के साथ लगभग 2 दर्जन युवकों ने कुसमुंडा में मारपीट की. मारपीट की वारदात में दोनों तहसीलदारों के सर और शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोटें आई हैं. बुधवार को इनका सिटी स्कैन भी किया गया है. विवाद और मारपीट का कारण वाहन पार्क करने से शुरू होना बताया गया. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. कुछ संदेहियों को गिरफ्तार भी किया गया है. दूसरी तरफ तहसीलदारों के संगठन में घटना को लेकर आक्रोश है, उनका कहना है कि हमने काफी पहले ही शासन से सुरक्षा देने की मांग की थी लेकिन वह अब तक पूरी नहीं हुई है.
तहसीलदारों से मारपीट: दरअसल मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे दीपका तहसीलदार अमित केरकेटा और हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानु आदर्श नगर स्थित एक शख्स के सैलून के समीप रुके थे. अमित केरकेटा की कार की पार्किंग को लेकर युवकों ने ड्राइवर से विवाद किया. इसके बाद दोनों तहसीलदारों ने युवकों को समझाने का भी प्रयास किया. समझाइश के दौरान युवकों ने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है. मारपीट के वक्त मौके पर पटवारी त्रिलोक सोनवानी भी मौजूद थे जिनका निवास घटनास्थल के समीप है.
2 तहसीलदार अभिजीत और अमित के साथ कुसमुंडा में कुछ युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है. जिससे तहसीलदारों को चोट आई हैं. इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए कुछ संदेहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है. जांच जारी है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी: नीतिश ठाकुर, एडिशनल एसपी
तहसीलदार संघ ने की घटना की निंदा: तहसीलदार संगठन के प्रांत अध्यक्ष केके लहरे ने बताया कि हमारे तहसीलदार साथियों के साथ कुसमुंडा में मारपीट की गई है. दरअसल हरदीबाजार में कोयला खदान के विस्तार के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है. यहां के एक सैलून संचालक की जमीन भी अधिग्रहित हो रही है. इसके अधिग्रहण को लेकर कुछ बातें स्पष्ट करनी थी, इसलिए रात को जब दोनों तहसीलदार खदान इलाके का सर्वे कर वापस लौट रहे थे. तब स्थानीय निवासी पटवारी को भी बुलाया और सैलून वाले से वह बातचीत कर रहे थे. जमीन संबंधी मामले की चर्चा हो रही थी. इसी दौरान गाड़ी की पार्किंग को लेकर कुछ सामाजिक तत्वों ने तहसीलदारों से विवाद किया और बुरी तरह से मारपीट की.
मारपीट के दौरान गले से सोने की चेन लूटी: मारपीट की इस घटना में 14 से 15 लोग शामिल थे. पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके गले से सोने का चेन और कीमती सामान लूट लिया. एक तहसीलदार का मोबाइल फोन भी गायब है. जबकि एक पीड़ित का फोन थाने से सुरक्षित मिल गया है.
कुसमुंडा पुलिस ने दर्ज किया मामला: मारपीट के बाद पीड़ितों को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया था. घटना की सूचना मिलते ही कुसमुंडा पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के तुरंत बाद चार युवकों को हिरासत में भी लिया गया जबकि फरार लोगों की तलाश जारी है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान कुसमुंडा क्षेत्र के पुनेश, बबन, डिंपल और हितेश सारथी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी हितेश सारथी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं.
