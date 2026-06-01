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तहसीलदार संघ का कलम बंद काम बंद, राजस्व सचिव से संघ की हुई मीटिंग, मंत्री बोले जल्द निकलेगा समाधान

अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने वाले हैं. अब तक जो भी बात या घटना हुई है. उसका समाधान हो जाएगा. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी वे काम पर लौटे. जिससे हमारे सुशासन तिहार और जनता का जो काम है वह ना रुके. लोगों को सुशासन तिहार का लाभ मिलना चाहिए- टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री

रायपुर : सीतापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक और विधायक रामकुमार टोप्पो के मामले को लेकर तहसीलदार संघ ने 1 जून से तहसील में काम बंद कलम बंद का ऐलान किया था. जिसके बाद से तहसील ऑफिस में सन्नाटा पसरा था. तहसीलदार संघ के काम बंद कलम बंद के ऐलान के बाद सोमवार को राजस्व मंत्री के बंगले में पिछले 4 घंटे से राजस्व सचिव के साथ नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की बैठक चली. ताकि किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान निकले और नायब तहसीलदार, तहसीलदार अपने काम पर लौट सकें. वहीं इस पूरे मामले में राजस्व मंत्री का कहना है कि मेरी तहसीलदार संघ से सीधी बात नहीं हुई है. राजस्व मंत्री ने समाधान की कही बात राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अंबिकापुर जिले के सीतापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ हुई घटना को लेकर कहा कि देखिए जो सीतापुर की घटना है. नायब तहसीलदार और तहसीलदार संघ की बैठक राजस्व सचिव ले रहे हैं. इसके साथ ही नायब तहसीलदार और तहसीलदारों से मामले में बातचीत की जा रही है. राजस्व सचिव के माध्यम से इस मामले का समाधान निकल जाएगा.

तहसीलदार संघ से नहीं हुई सीधी बात

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आगे कहा कि मेरी तहसीलदार संघ से सीधी बात नहीं हुई है. राजस्व सचिव से तहसीलदार और नायक तहसीलदार की मीटिंग चल रही है. बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा. इसके बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपने काम पर लौटेंगे. जैसे हमारा एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबके साथ न्याय करना है और हम भी चाहते हैं कि तहसीलदार संघ अपने काम पर लौटे. हर आदमी यही चाहता है कि हम जो बने हैं जनता की सेवा के लिए सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें. ताकि किसी भी आदमी को असुविधा न हो आक्रोश ना हो. यह मेरा मानना है. आज से ही तहसीलदार संघ काम पर लौटेंगे. राजस्व सचिव से चर्चा चल रही है. उसका समाधान निकल जाएगा."





पूर्व सीएम रमन सिंह पर नहीं कही कोई बात



टंकराम वर्मा ने कहा कि दिक्कत तब पैदा होती है जब शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने में कहीं पर अड़ंगा होता है तो स्वाभाविक है. जब योजनाओं का लाभ पब्लिक को ना मिले या पब्लिक तक न पहुंचे तो जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो जाते हैं. सरकार ने योजना लॉन्च की है और उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है. इसमें रोड़ा अधिकारी डाल रहे हैं, तब तकलीफ तो होता है. उसकी वजह से वहां पर वातावरण थोड़ा गरम हो जाता है. सामूहिक विवाह में बेमेतरा जिले में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि डॉ रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सुलझे और सधे हुए बड़े नेता हैं. परिस्थितियों को देखकर उन्होंने जो कहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता. उनका जो कहना है वह सही है कि गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम रखना चाहिए था.





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