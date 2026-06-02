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छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर तहसीलदार, सुशासन तिहार और राजस्व संबंधी काम हुए प्रभावित

1 जून से हड़ताल पर गए तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने कहा, हम मजबूर हैं और जनता से माफी चाहते हैं.

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हड़ताल पर तहसीलदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 6:32 PM IST

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रायपुर: सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने मारपीट का आरोप लगाया था. दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट भी कराई गई है. नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ हुए मारपीट के विरोध में अब तहसीलदार संघ काम बंद, कलम बंद हड़ताल पर उतर गया है.

हड़ताल की वजह से सुशासन तिहार और राजस्व संबंधी काम काज पर असर पड़ने लगा है. नेता और अधिकारी के विवाद में आम जनता पिसने लगी है. मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन तहसीलदार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वो हड़ताल पर जाने को मजबूर किए गए हैं, वो जनता से इसके लिए माफी चाहते हैं.

हड़ताल पर तहसीलदार (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर तहसीलदार

तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष केके लहरे ने कहा, "तहसीलदार संघ के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. अबतक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए वो पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं. हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको कानूनी सजा मिले. जबतक दोषियों को सजा नहीं मिलती वो हड़ताल पर रहेंगे. यह केवल तहसीलदार संघ की मर्यादा की बात नहीं है, बल्कि पटवारी संघ, राजस्व निरीक्षक संघ इसके साथ ही राजस्व लिपिक संघ भी हमारे साथ खड़े हैं. यह अब केवल तहसीलदार संघ का आंदोलन न होकर अधिकारी और कर्मचारियों का आंदोलन हो गया है."



सुशासन तिहार और राजस्व संबंधी काम हुए प्रभावित

तहसीलदार संघ के हड़ताल पर चले जाने से इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा है. तहसीलदार संघ ने कहा कि हम इसके लिए जनता से माफी चाहेंगे कि हमारी वजह से उनको दिक्कत झेलनी पड़ रही है.

जब ये हड़ताल खत्म हो जाएगी तब हम ओवर टाइम करके जनता का पेंडिंग काम पूरा करेंगे. हमारे ऊपर बेवजह कोई आरोप नहीं लगाए जाएं. यदि सरकार चाहती है कि जनता का काम बंद नहीं हो तो वो हमारी मांगों पर काम करे. जो भी मारपीट के दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए: तहसीलदार संघ

तहसील और राजस्व विभाग में काम प्रभावित

तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने से तहसील कार्यालय में होने वाले काम और राजस्व विभाग में जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्रों को बनाने का काम बंद है. लोगों के आय, संपत्ति और नामांतरण सहित बंटवारे के कागजात नहीं बन पा रहे हैं. एग्रीस्टेक और फार्मर रजिस्ट्री का काम भी राजस्व विभाग कर रहा है. इस तरह के सभी काम हड़ताल पर चले जाने से प्रभावित हो रहे हैं.

वर्तमान समय में सरकार के द्वारा सुशासन तिहार भी चलाया जा रहा है. इस पर भी असर पड़ रहा है. राजस्व विभाग से संबंधित भी आवेदन कि सुशासन तिहार में आते हैं. वह काम भी प्रभावित हो रहे हैं.

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