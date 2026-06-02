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छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर तहसीलदार, सुशासन तिहार और राजस्व संबंधी काम हुए प्रभावित

रायपुर: सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने मारपीट का आरोप लगाया था. दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट भी कराई गई है. नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ हुए मारपीट के विरोध में अब तहसीलदार संघ काम बंद, कलम बंद हड़ताल पर उतर गया है.

हड़ताल की वजह से सुशासन तिहार और राजस्व संबंधी काम काज पर असर पड़ने लगा है. नेता और अधिकारी के विवाद में आम जनता पिसने लगी है. मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन तहसीलदार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वो हड़ताल पर जाने को मजबूर किए गए हैं, वो जनता से इसके लिए माफी चाहते हैं.

हड़ताल पर तहसीलदार (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर तहसीलदार

तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष केके लहरे ने कहा, "तहसीलदार संघ के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. अबतक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए वो पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं. हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको कानूनी सजा मिले. जबतक दोषियों को सजा नहीं मिलती वो हड़ताल पर रहेंगे. यह केवल तहसीलदार संघ की मर्यादा की बात नहीं है, बल्कि पटवारी संघ, राजस्व निरीक्षक संघ इसके साथ ही राजस्व लिपिक संघ भी हमारे साथ खड़े हैं. यह अब केवल तहसीलदार संघ का आंदोलन न होकर अधिकारी और कर्मचारियों का आंदोलन हो गया है."