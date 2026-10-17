ETV Bharat / state

तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर सख्त एक्शन

तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित ( ETV Bharat )

कवर्धा: लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए साय सरकार ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया. निलंबित तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी पर आरोप है कि उसने कोर्ट के कामों में लापरवाही बरती. शासन की ओर से कराए गए जांच में ये भी ये साफ हो गया कि तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी लापरवाही बरतने के मामले में दोषी हैं.

तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित तहसीलदार के खिलाफ यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई. राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान तहसीलदार के खिलाफ गंभीर लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई थी. जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर से शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी किया गया.