सीएम के निर्देश पर कार्रवाई, तहसीलदार सहित 3 कार्मिक निलंबित
पेटा तालाबी भूमि को बंजर अथवा बारानी भूमि के तौर पर किस्म परिवर्तन करने के प्रकरण को सरकार ने गंभीर अनियमितता माना है.
Published : November 27, 2025 at 9:27 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनियमितता और गड़बड़ी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है. इसी क्रम में तहसील सांगानेर के पालड़ी परसा गांव में पेटा तालाबी भूमि को बंजर अथवा बारानी भूमि के तौर पर किस्म परिवर्तन करने के प्रकरण को राज्य सरकार ने बेहद गंभीर अनियमितता माना है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रकरण में संलिप्त तहसीलदार सहित तीन कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है. इस मामले में तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.
प्रकरण में राजस्व मंडल ने सांगानेर तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया. वहीं, जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने पटवार हलका देवलिया की हाल पटवारी नयनसी वर्मा एवं पटवार हलका देवलिया के तत्कालीन पटवारी हाकिम सिंह गुर्जर को पूरे प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को निलंबित किया गया है. निलंबनकाल में कार्तिकेय लाटा का मुख्यालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर रहेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी लापरवाही, गड़बड़ी या अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो. सांगानेर विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है.