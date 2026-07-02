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बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 9 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बाबूलाल कुर्रे को धरसीवा से आरंग तहसीलदार बनाया गया.राजकुमार साहू को रायपुर नजूल से धरसीवा तहसीलदार की जिम्मेदारी मिली.

TEHSILDAR TRANSFER CHHATTISGARH
प्रशासनिक फेरबदल छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
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रायपुर: राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बड़ा फेरबदल किया है. जिले के 9 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं. इस फेरबदल में नरेंद्र वर्मा को रायपुर का नया नजूल तहसीलदार बनाया गया है.

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तबादले

कलेक्टर कार्यालय, वित्त शाखा के आदेश के अनुसार प्रशासनिक कार्य संचालन को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न तहसीलों में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की नई पदस्थापना की गई है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की ट्रांसफर लिस्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

कौन कहां भेजा गया

1. बाबूलाल कुर्रे को धरसीवा से आरंग तहसीलदार बनाया गया
2. राजकुमार साहू को रायपुर नजूल से धरसीवा तहसीलदार की जिम्मेदारी मिली
3. सृजन सोनकर को खरोरा तहसीलदार बनाया गया
4. विकास सिंग राठौर को मंदिर हसौद तहसीलदार बनाया गया
5. चंद्रशेखर मंडई को गोबरा नवापारा से खरोरा भेजा गया
6. गजानंद सिदार को नायब तहसीलदार समोदा (आरंग) से खरोरा-अभनपुर में पदस्थ किया गया
7. टोमन कुमार को तिल्दा से समोदा (आरंग) भेजा गया
8. अजय कुमार पाण्डेय को नायब तहसीलदार तिल्दा-नेवरा बनाया गया
9. नरेंद्र वर्मा को सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख से रायपुर का नया नजूल तहसीलदार नियुक्त किया गया

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी. प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा.

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