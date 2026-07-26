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बेमेतरा में तहसीलदार और नायब तहसीलदार बने बंधक, खेल मैदान पर कब्जे से नाराज ग्रामीण

बेमेतरा: थानखम्हारिया थाना इलाके के ग्राम पंचायत पदमी में खेल मैदान पर हुए अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. लंबे समय से हो रही प्रशासनिक देरी और मामले में एक्शन नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गांव में आयोजित राजस्व निपटारा शिविर का घेराव कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बंधक बना लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. नाराज ग्रामीणों का कहना था कि वो खेल मैदान में कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं हो रही है.





तहसीलदार और नायब तहसीलदार बने बंधक

पदमी गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के खेल मैदान पर रसूखदारों का लंबे वक्त से अवैध कब्जा है. इस संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी गईं, लेकिन हर बार केवल खोखला आश्वासन ही मिला. ठोस कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया, जब अधिकारी राजस्व शिविर में शामिल होने पहुंचे थे.