बेमेतरा में तहसीलदार और नायब तहसीलदार बने बंधक, खेल मैदान पर कब्जे से नाराज ग्रामीण
नाराज ग्रामीणों ने राजस्व निपटारा शिविर में आए दोनों अधिकारियों को बंधक बना लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 9:13 AM IST
बेमेतरा: थानखम्हारिया थाना इलाके के ग्राम पंचायत पदमी में खेल मैदान पर हुए अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. लंबे समय से हो रही प्रशासनिक देरी और मामले में एक्शन नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गांव में आयोजित राजस्व निपटारा शिविर का घेराव कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बंधक बना लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. नाराज ग्रामीणों का कहना था कि वो खेल मैदान में कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं हो रही है.
तहसीलदार और नायब तहसीलदार बने बंधक
पदमी गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के खेल मैदान पर रसूखदारों का लंबे वक्त से अवैध कब्जा है. इस संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी गईं, लेकिन हर बार केवल खोखला आश्वासन ही मिला. ठोस कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया, जब अधिकारी राजस्व शिविर में शामिल होने पहुंचे थे.
ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत इन्हें हटाया जाना था, परंतु ऐसा न हो पाने के कारण यह प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में प्रक्रियाधीन है. पूरी प्रक्रिया होने के बाद इस पर जल्द निर्णय दिया जाएगा. ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वे गांव में हो रहे अतिक्रमण को हटाएं. ग्राम पंचायत और ग्राम सभा स्वयं अतिक्रमण हटाएं, और न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे हैं, उन पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा: सरिता मढरिया, तहसीलदार
अधिकारियों का घेराव, पंचायत में तनाव
शिविर के दौरान ग्रामीणों ने खेल मैदान को तुरंत अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने तहसीलदार सरिता मढ़ारिया और नायब तहसीलदार मोरध्वज साहू को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें मौके से जाने नहीं दिया. अधिकारियों को कुछ समय के लिए बंधक बनाए जाने की खबर से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.
घटना की जानकारी मिलते ही थानखम्हारिया थाना पुलिस मौके पर जाकर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने के लिए मोर्चा संभाला. काफी देर तक चली तीखी बहस और समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और स्थिति पर काबू पाया जा सका.
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