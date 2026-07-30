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सितारगंज में तहसील कर्मियों को रिश्वत मामले में पकड़ना पड़ा भारी, विजिलेंस टीम को रात भर रखा कैद, 20 घंटे ठप रहा कामकाज

विजिलेंस टीम को तहसीलकर्मियों ने किया बंद ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

खटीमा: विजिलेंस टीम को सितारगंज में दो तहसील कर्मियों को 14 हजार रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार करना भारी पड़ गया. विजिलेंस की कार्रवाई को गलत बताते हुए राजस्व कर्मियों ने तहसील के मुख्य गेट पर ताला जड़ आंदोलन कर दिया. जिससे विजिलेंसकर्मी रातभर तहसील परिसर में ही कैद रहे. वहीं, उच्चाधिकारियों से कई दौर की वार्ता बाद आखिरकार गतिरोध खत्म हुआ. आपसी सहमति के बाद पकड़े गए दोनों राजस्व कर्मियों को विजिलेंस टीम ने छोड़ दिया. जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर तहसील के मुख्य गेट पर लगाया ताला खोल दिया और नियमित कार्य शुरू कर दिया. तहसील कर्मियों का धरना (फोटो सोर्स- ETV Bharat) बता दें कि सितारगंज तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मियों का करीब 20 घंटे से जारी धरना-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार गुरुवार को समाप्त हो गया. उच्चाधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद सहमति बनने पर आंदोलन वापस लेने की घोषणा की गई. क्या था मामला? दरअसल, 29 जुलाई यानी बुधवार को विजिलेंस टीम ने तहसील परिसर में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक और संग्रह अमीन को 14 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मी बड़ी संख्या में एकजुट हो गए और तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया. रात भर अंदर ही कैद रही विजिलेंस टीम: कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई एकतरफा और विभागीय प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए की गई है. विरोध स्वरूप उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी और तहसील कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया. जिसके चलते विजिलेंस टीम रात भर तहसील परिसर में कैद रही.