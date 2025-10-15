ETV Bharat / state

टिहरी कोटी कॉलोनी में स्कूल बस का एक्सीडेंट, मची अफरा तफरी

टिहरी गढ़वाल: आज सुबह-सुबह वी पुरम कोटी कॉलोनी के गेस्ट हॉउस के पास एक स्कूल बस UK09PA0104 का एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के वक्त बस में लगभग 24 बच्चे, एक मैडम, एक चालक सवार था. यह स्कूली बस बच्चों को लेकर बागी से सरस्वती विद्या मंदिर बी पुरम की ओर जा रही थी.