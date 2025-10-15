टिहरी कोटी कॉलोनी में स्कूल बस का एक्सीडेंट, मची अफरा तफरी
एक्सीडेंट के बाद सभी बच्चे सुरक्षित बताये जा रहे हैं. मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2025 at 11:08 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 11:17 AM IST
टिहरी गढ़वाल: आज सुबह-सुबह वी पुरम कोटी कॉलोनी के गेस्ट हॉउस के पास एक स्कूल बस UK09PA0104 का एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के वक्त बस में लगभग 24 बच्चे, एक मैडम, एक चालक सवार था. यह स्कूली बस बच्चों को लेकर बागी से सरस्वती विद्या मंदिर बी पुरम की ओर जा रही थी.
अपडेट जारी है