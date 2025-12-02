ETV Bharat / state

टिहरी: सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को मिली पीजी की मान्यता, एमएससी नर्सिंग में 15 सीटों की मंजूरी

टिहरी सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को पीजी की मान्यता मिल चुकी है. सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है.

Tehri Sursinghdhar Nursing College
टिहरी सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को मिली पीजी की मान्यता (PHOTO- सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज प्रशासन)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 9:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी: जिले के सुरसिंहधार स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज को पीजी कॉलेज के रूप में मान्यता मिल गई है. ऐसे में इस नर्सिंग कॉलेज को पीजी कॉलेज के रूप में विकसित किए जाने को लेकर चिकित्सा शिक्षा सचिव आर. राजेश कुमार ने मंगलवार को बैठक की. बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों से अब तक किए गए काम, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय- प्रशासनिक स्वीकृतियों की स्थिति और निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी ली. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्सिंग शिक्षा को बेहतर बनाने, विशेषज्ञ नर्सिंग जनशक्ति तैयार करने और पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए.

वहीं, स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में शासन ने 14 अगस्त 2025 को संबंधित प्रस्ताव के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर चुकी हैं. ऐसे में टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र में स्थित सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को पीजी कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है. इसके लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं. इसको लेकर 12 नवंबर 2025 को जारी विभागीय पत्र के जरिए राजकीय नर्सिंग कॉलेज, नई टिहरी की स्थिति आकलन करने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसे परिसर का फिजिकल वेरिफिकेशन कर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे.

ऐसे में गठित समिति ने 14 नवंबर 2025 को राजकीय नर्सिंग कॉलेज, नई टिहरी का स्थलीय निरीक्षण कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज परिसर में मौजूद भवन, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, मल्टीपरपज हॉल और एमएससी (मास्टर ऑफ साइंस) नर्सिंग शिक्षा के लिए जरूरी कक्षाएं भी उपलब्ध हैं. समिति ने ये भी कहा है कि कॉलेज के पास जिला चिकित्सालय बौराड़ी (100 बेड) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरेंद्रनगर (50 बेड) क्लीनिकल पोस्टिंग के लिए उपलब्ध है, जो प्रशिक्षण की अनिवार्य शर्तों को पूरा करता है. निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में संस्थान के पास कुल 71,900.33 वर्गफीट क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 32,452.97 वर्गफीट का शैक्षणिक क्षेत्र और 39,447.36 वर्गफीट का हॉस्टल क्षेत्र शामिल है. लिहाजा, समिति की रिपोर्ट के बाद सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को पीजी की मान्यता दे दी गई है.

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि, निरीक्षण के आधार पर समिति ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज नई टिहरी में एमएससी नर्सिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए 15 नई सीटों की संस्तुति की है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि संस्थान में उच्च स्तरीय नर्सिंग शिक्षा शुरू करने के लिए जरूरी संसाधन, स्टाफ, कक्षाएं और प्रशिक्षण ढांचा मौजूद है. जिससे पहाड़ी क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

टिहरी सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज
सुरसिंहधार कॉलेज को पीजी की मान्यता
SURSINGHDHAR COLLEGE GETS PG
TEHRI NURSING COLLEGE
TEHRI SURSINGHDHAR NURSING COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.