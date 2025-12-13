ऋषिकेश नितिन देव हत्याकांड, 50 हजार का इनामी सुपारी किलर अरेस्ट, सात महीने बाद आया हाथ
नितिन देव हत्याकांड में करीब सात महीने से फरार सुपारी किलर आखिरकार पुलिस के हाथ आ गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 5:13 PM IST
ऋषिकेश: टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में बीती पांच मई की गई कैफे संचालक नितिन देव की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार शूटर विक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को उसके घर हल्दी ग्राम जिला बलिया यूपी से अरेस्ट किया है. आरोपी शूटर पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था.
इस पूरे मामले का खुलासा एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने किया. उन्होंने बताया कि कैफे संचालक नितिन देव की हत्या 5 मई को डेक्कन वैली में हुई थी. नितिन की हत्या विपिन नैय्यर ने रंजिश की वजह से कराई थी. हत्या की पटकथा नैय्यर ने पॉक्सो के मामले में जेल में बंद होने के दौरान कुख्यात बदमाश रामवीर के साथ मिलकर लिखी.
पुलिस के अनुसार रामवीर के ही कहने पर विमलेश ने नैय्यर को किलर से दिल्ली में मिलवाया था. सुपारी के रूप में नैय्यर ने किलर को एक मकान और मोटी रकम देने का वादा किया था. इसी के बाद शूटर प्रकाश पांडे और विक्की यादव तपोवन के डेक्कन वैली में किराए पर रहने के लिए पहुंचे थे. यहां उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कमरा किराए पर लिया और रेकी करने के बाद कैफे संचालक नितिन देव को चार गोली मारकर मौके से फरार हो गए थे.
विमलेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. प्रकाश पांडे भी गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा रहा है, लेकिन विक्की यादव लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था. हालांकि इस बार विक्की यादव कामयाब नहीं हो पाया. टिहरी पुलिस को जानकारी मिली थी कि विक्की यादव अपने घर बलिया में है. इसके बाद टिहरी से पुलिस की एक टीम बलिया पहुंची और विक्की यादव के घर पर दबिश दी.
पुलिस आरोपी को बलिया से गिरफ्तार कर उत्तराखंड लाई, जहां आरोपी विक्की यादव को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सुपारी देने वाला विपिन नैय्यर पॉक्सो के मामले में देहरादून जिला कारागार में बंद है. इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम में शामिल इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान, एसएसआई योगेश पांडे, एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण, आशीष रावत, विकास सैनी व अन्य को एसएसपी आयुष अग्रवाल ने शाबाशी देते हुए हौसला अफजाई की है.
