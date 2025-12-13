ETV Bharat / state

ऋषिकेश नितिन देव हत्याकांड, 50 हजार का इनामी सुपारी किलर अरेस्ट, सात महीने बाद आया हाथ

ऋषिकेश: टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में बीती पांच मई की गई कैफे संचालक नितिन देव की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार शूटर विक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को उसके घर हल्दी ग्राम जिला बलिया यूपी से अरेस्ट किया है. आरोपी शूटर पर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था.

इस पूरे मामले का खुलासा एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने किया. उन्होंने बताया कि कैफे संचालक नितिन देव की हत्या 5 मई को डेक्कन वैली में हुई थी. नितिन की हत्या विपिन नैय्यर ने रंजिश की वजह से कराई थी. हत्या की पटकथा नैय्यर ने पॉक्सो के मामले में जेल में बंद होने के दौरान कुख्यात बदमाश रामवीर के साथ मिलकर लिखी.

पुलिस के अनुसार रामवीर के ही कहने पर विमलेश ने नैय्यर को किलर से दिल्ली में मिलवाया था. सुपारी के रूप में नैय्यर ने किलर को एक मकान और मोटी रकम देने का वादा किया था. इसी के बाद शूटर प्रकाश पांडे और विक्की यादव तपोवन के डेक्कन वैली में किराए पर रहने के लिए पहुंचे थे. यहां उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कमरा किराए पर लिया और रेकी करने के बाद कैफे संचालक नितिन देव को चार गोली मारकर मौके से फरार हो गए थे.