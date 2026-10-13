ये है हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का खूबसूरत ट्रैक, पहचान ना मिलने से एक्सप्लोर नहीं कर पाते पर्यटक
पवाली कांठा–त्रियुगीनारायण ट्रैक काफी खूबसूरत है. जिसके दीदार के लिए सैलानी खिंचे चले आते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 10:31 AM IST
टिहरी: टिहरी गढ़वाल का पवाली कांठा–त्रियुगीनारायण ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और साहसिक पर्यटन का अनूठा संगम है. समुद्र तल से करीब 3,258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माटया बुग्याल और पवाली कांठा का क्षेत्र पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए है. लेकिन बेहतर सुविधाओं और सुनियोजित विकास के अभाव में यह क्षेत्र अभी भी व्यापक पहचान का इंतजार कर रहा है.
प्रकृति का अद्भुत नजारा: टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार और घुत्तू क्षेत्र से होकर हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला यह ट्रैक प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों को रोमांचक अनुभव देता है. विशाल बुग्याल, हरी घास की मखमली चादर, ऊंची पर्वत चोटियां और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के करीब ले जाती हैं.
बादलों से घिरे बुग्याल:पवाली कांठा में मौसम का बदलता मिजाज यहां की खूबसूरती को और खास बना देता है. कभी घना कोहरा पूरे क्षेत्र को ढक लेता है, तो कभी बादल पहाड़ों की चोटियों से अठखेलियां करते नजर आते हैं. साफ मौसम में गंगी, सहस्रताल, खाटलिंग ग्लेशियर और घुत्तू क्षेत्र के ऊंचाई वाले गांवों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं.
आस्था और परंपरा का प्राचीन मार्ग: यह ट्रैक केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और पारंपरिक पैदल यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह मार्ग प्राचीन समय में चारधाम यात्रा से जुड़े पैदल रास्तों में शामिल रहा है. आज भी धार्मिक यात्रियों और कांवड़ यात्रियों की आवाजाही इस क्षेत्र की पुरानी यात्रा परंपरा को जीवंत बनाए हुए है.
पहाड़ की संस्कृति से रूबरू कराते पड़ाव: इस दुर्गम क्षेत्र में यात्रियों के लिए बने छोटे-छोटे पड़ाव भी खास महत्व रखते हैं. काली कमली की धर्मशाला, वन विभाग के विश्राम स्थल और स्थानीय पशुपालकों की झोपड़ियां यात्रियों को ठहरने का सहारा देती हैं. वहीं वन गुर्जरों की डेयरियां यहां की पारंपरिक हिमालयी जीवनशैली और लोक संस्कृति की झलक पेश करती हैं.
साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं: ट्रैकिंग, हाई एल्टीट्यूड कैंपिंग और हिमालयी प्राकृतिक नजारों का अनुभव लेने के इच्छुक पर्यटकों के लिए पवाली कांठा एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है. जरूरत है इस क्षेत्र को बेहतर पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने और इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की.
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद: पवाली कांठा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. ट्रैकिंग गाइड, होम-स्टे, पोर्टर, कैंपिंग और स्थानीय उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती हैं. इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ने और पलायन की चुनौती कम करने में भी मदद मिल सकती है.
विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी: हिमालयी बुग्याल और यहां की जैव विविधता बेहद संवेदनशील हैं. ऐसे में पर्यटन विकास के दौरान पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना जरूरी है. प्लास्टिक और कचरे पर नियंत्रण, सीमित एवं जिम्मेदार पर्यटन, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण से ही इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.
दूर तक फैली हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं: पवाली कांठा को एक यादगार पर्यटन अनुभव बनाते हैं. जरूरत है इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए यहां बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की, ताकि यह क्षेत्र देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सके.
पवाली कांठा ट्रैक पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घंटाकर्ण स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपये की परियोजना दी गई है. समूह को ट्रैक के संचालन के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है और अब इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है.
-वरुणा अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी-
स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर: वरुणा अग्रवाल ने आगे बताया कि इस पहल के तहत समूह पर्यटकों को पवाली कांठा ट्रैक पर ले जाएगा. पर्यटक ट्रैकिंग के साथ वहां रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे. इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. कहा कि शासन-प्रशासन का उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है.
विकास की दरकार: कुल मिलाकर, पवाली कांठा–त्रियुगीनारायण ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक पैदल यात्रा परंपरा और स्थानीय संस्कृति का अनूठा संगम है. सुनियोजित विकास, बेहतर सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण के जरिए इस क्षेत्र को टिहरी गढ़वाल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के प्रमुख साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने की संभावनाएं हैं.