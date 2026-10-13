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ये है हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का खूबसूरत ट्रैक, पहचान ना मिलने से एक्सप्लोर नहीं कर पाते पर्यटक

पवाली कांठा त्रियुगीनारायण ट्रैक ( Photo-Jaiprakash Kukreti )

टिहरी: टिहरी गढ़वाल का पवाली कांठा–त्रियुगीनारायण ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और साहसिक पर्यटन का अनूठा संगम है. समुद्र तल से करीब 3,258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माटया बुग्याल और पवाली कांठा का क्षेत्र पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए है. लेकिन बेहतर सुविधाओं और सुनियोजित विकास के अभाव में यह क्षेत्र अभी भी व्यापक पहचान का इंतजार कर रहा है.

प्रकृति का अद्भुत नजारा: टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार और घुत्तू क्षेत्र से होकर हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला यह ट्रैक प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों को रोमांचक अनुभव देता है. विशाल बुग्याल, हरी घास की मखमली चादर, ऊंची पर्वत चोटियां और ठंडी हवाएं यहां आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के करीब ले जाती हैं.

ट्रैक खोलता है रोजगार के द्वार (Photo-Jaiprakash Kukreti) बादलों से घिरे बुग्याल:पवाली कांठा में मौसम का बदलता मिजाज यहां की खूबसूरती को और खास बना देता है. कभी घना कोहरा पूरे क्षेत्र को ढक लेता है, तो कभी बादल पहाड़ों की चोटियों से अठखेलियां करते नजर आते हैं. साफ मौसम में गंगी, सहस्रताल, खाटलिंग ग्लेशियर और घुत्तू क्षेत्र के ऊंचाई वाले गांवों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं. पर्यटकों की पहली पसंद पवाली कांठा त्रियुगीनारायण ट्रैक (Photo-Jaiprakash Kukreti) आस्था और परंपरा का प्राचीन मार्ग: यह ट्रैक केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और पारंपरिक पैदल यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह मार्ग प्राचीन समय में चारधाम यात्रा से जुड़े पैदल रास्तों में शामिल रहा है. आज भी धार्मिक यात्रियों और कांवड़ यात्रियों की आवाजाही इस क्षेत्र की पुरानी यात्रा परंपरा को जीवंत बनाए हुए है. प्रकृति की नेमत (Photo-Jaiprakash Kukreti) पहाड़ की संस्कृति से रूबरू कराते पड़ाव: इस दुर्गम क्षेत्र में यात्रियों के लिए बने छोटे-छोटे पड़ाव भी खास महत्व रखते हैं. काली कमली की धर्मशाला, वन विभाग के विश्राम स्थल और स्थानीय पशुपालकों की झोपड़ियां यात्रियों को ठहरने का सहारा देती हैं. वहीं वन गुर्जरों की डेयरियां यहां की पारंपरिक हिमालयी जीवनशैली और लोक संस्कृति की झलक पेश करती हैं. पवाली कांठा त्रियुगीनारायण ट्रैक में बुग्याल (Photo-Jaiprakash Kukreti) साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं: ट्रैकिंग, हाई एल्टीट्यूड कैंपिंग और हिमालयी प्राकृतिक नजारों का अनुभव लेने के इच्छुक पर्यटकों के लिए पवाली कांठा एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है. जरूरत है इस क्षेत्र को बेहतर पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने और इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की. बादलों से घिरा पवाली कांठा त्रियुगीनारायण ट्रैक (Photo-Jaiprakash Kukreti) सुविधाओं के विकास की दरकार: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैदल मार्ग का सुधारीकरण, सुरक्षित ट्रैकिंग रूट, विश्राम स्थल, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं विकसित करना जरूरी है. इसके साथ ही सूचना संकेतक, मौसम संबंधी चेतावनी और प्रशिक्षित स्थानीय गाइड की व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती है. खूबसूरत ट्रैक को देखने पहुंचते है सैलानी (Photo-Jaiprakash Kukreti) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैदल मार्ग का सुधारीकरण, सुरक्षित ट्रैकिंग रूट, विश्राम स्थल, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं विकसित करना जरूरी है. इसके साथ ही सूचना संकेतक, मौसम संबंधी चेतावनी और प्रशिक्षित स्थानीय गाइड की व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती है.